全球資金大選前觀望、對沖和回吐

大寫的「EVENT RISKS」（事件風險）懸掛在華爾街頭頂，面對總統大選和聯儲議息兩大不確定性，風險資產市場上周在觀望，在對沖，在獲利回吐。曾經風頭十足的特朗普交易出現大量平倉，特朗普媒體科技集團股價暴漲之後暴跌，比特幣觸碰歷史新高後快速獲利回吐。當選舉不確定性遭遇疫情後最糟糕的就業表現，國債市場也爆發巨大波動，兩年期國債收益率在一小時內驚現超過15點的波動。國債市場10月份走出了兩年來最差的單月表現；美股同樣調整，只是波幅小一些。



美元匯率走勢相對平穩，上周多出超過80億美元的看多美元倉位，抵銷了債市疲弱的衝擊。動盪指數VIX重上20，資金對沖選舉不確定性。日本議會選舉中自民黨執政聯盟失去了多數黨地位，在尋求新聯盟夥伴上也不順利，日圓卻比較穩定。英國工黨政府推出400億英鎊加稅計劃和280億進一步舉債方案，英債市場反應強烈，但是避免了卓慧思政府預算案後的崩盤。



美國10月非農就業數據暴跌，新增就業人數僅有12萬，遠遠低過上期22.3萬和分析員平均預測10萬，不過接近筆者的零增長預測。失業率維持在4.1%，時薪增長環比0.4%，快過預期的0.3%。新增就業數字含有水份，東南沿海的兩個颶風和波音工廠的罷工衝擊了數據品質，同時本期調查問卷的回收率只有47%（1991年來最低），vs正常情況下90%。



氣候和工潮等一次性因素對數據產生的扭曲效果不易作精準量化，估計大約暫時性減少了10萬左右工作機會。實際就業增加可能大約在10萬-12萬之間，比上月超熱數字減半，但仍在「回歸常態」區間，依然支持美國經濟軟著陸的判斷。前一天公布的9月PCE通脹2.1%，顯示物價正在趨近政策目標，同時消費增長快過預期，儲蓄率低過歷史均值。



就業市場不再過熱，收入增長依然良好，而美國人仍敢花錢。這正是聯儲夢寐以求的軟著陸情景，令它在制定貨幣政策上擁有更大的靈活性。FOMC在11月6-7日開會。從經濟現狀看，美國經濟軟著陸趨勢明顯，決策者既沒有激烈反應的必要，又有逐步推進金融環境正常化的空間。筆者預期今年最後兩次開會，各減息25點。明年看數據行事，預計再減4-5次，每次25點。



美國總統選舉到了最後衝刺階段，這次選舉被稱為美國歷史上「most consequential election」（影響最深遠的選舉），因為特朗普當選意味著美國政治秩序、司法體系、稅收架構、移民政策、環保理念，都將經受一次震盪，戰後建立起來的全球貿易、地緣政治體系也可能重新洗牌。特朗普的「反建制性」，是在美國中產萎縮、貧富懸殊、政治立場兩極化的大環境下得到了生長和壯大的空間。



共和黨中許多前要員（包括特朗普1.0政府重磅閣員），先後公開支持民主黨候選人賀錦麗，一個重要原因就是他的反體制色彩和不可預測性。感受到特朗普2.0威脅的，不僅是民主黨人，更是美國整個建制下的政治精英。另一方面，特朗普的「離譜」想法和民粹主義打法，對不少底層選民卻有吸引力，尤其是那些不滿民主黨「白左」政策的中產階級或飽受生活成本上漲摧殘的底層人民。



如果特朗普贏得大選，特朗普2.0版可能會更極端，動作也更快。特朗普第一任初期，競選承諾多數未能兌現，因為他對推出政策的行政程式及掣肘不熟悉，並受到公務員的沉默抵制，第一屆內閣中請來的不少大腕級部長也不認同他的極端做法。如今特朗普團隊已經完善，特朗普理念、綱領和政策得到充實，共和黨內部已經沒有制衡勢力，內閣成員估計都是鐵杆支持者。



根據民調機構270toWin，賀錦麗在全國民調中以1.2個百分點領先特朗普，但是在七個競爭激烈的搖擺州中，只在鐵銹帶三州中領先兩州，特朗普在陽光帶四州領先，兩人在賓夕法尼亞州叮噹馬頭。所有七州的差距均在統計誤差範圍之內。自從2016年特朗普初次參選，民意調查的準確度一直備受質疑，這次唯有時間可以給出答案，筆者仍相信「得賓州者得天下」。





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日本議會選舉塵埃落定，執政聯盟自民黨和公明黨失去了議會的多數黨地位。被認為最終會終結安倍經濟學的首相石破茂，上台未滿一個月就手刃了安倍的另一個政治遺產 - 自民黨在政壇的壓倒性優勢和穩定的日本政府。他是主動解散議會、提前選舉的，結果自民黨一敗塗地。選舉後自民黨在尋求其他政黨加入執政聯盟上，進展並不順利。石破是20年來民望最低的新首相。



自民黨敗退，始於選舉經費黑金事件，醜聞將自民黨的支持率從超過50%直落到30%以下，當時的岸田首相黯然落台。石破茂在不被看好的情況下，力壓代表過去勢力的高田早苗，就是因為他被視作執政黨中的異類。然而，他在內閣人選和政策基調上均選擇不與過去切割，再加上選舉資金繼續流向黑金醜聞的主要人士，招致選民的強烈反彈。



選民在這次選舉中的態度很有意思，許多人擺明要懲罰自民黨，但並不希望在野黨上台，最後的結果的確是兩大政黨席位均不過半，而在整合其他政黨組成執政聯盟上又各自遇到麻煩。如果自民黨和立憲民主黨都無法在一個月內組成執政聯盟，最後也許就是自民黨以少數黨身份組閣，在不同議題上與不同政黨、議員聯手，以期通過預算和法案。



在首相指名日之前，相信自民黨與憲民黨會積極談判，建立穩定政府。萬一失敗，自民黨主導的少數黨政府機會較大。懸峙議會本質上是不穩定的，內閣可以產生，但在政策制定上成為跛腳鴨。增加預算、刺激經濟的難度已經上升，為原本增長動力不足的經濟帶來新的陰霾。加稅的可能性已經消失，日本銀行短期內進一步加息的可能性也大幅下降，不過貨幣環境正常化的中期目標仍存。



石破作為日本首相的政治生涯不會長久，哪怕他成功組成少數黨內閣並留任首相，也還面臨著明年7月的上議院選舉。自民黨傳統上對上議院選舉的掌控能力不強。石破留守，並主持通過FY24增加預算和FY25初步預算的可能性較高。日本財政部干預日圓匯率的機會在增加。



本周焦點毫無疑問落在美國大選上，不僅當選者政策有許多不同，連選舉結果會不會引發爭議甚至暴動也是未知數。第二重要的是FOMC會議，減息25點的機會甚高，鮑威爾記者會的語境對市場也很重要。第三是中國人大常委會會議，揭曉接下來的財政刺激力度。第四是英格蘭銀行例會上，預計同步減息25點。中國的通脹數位和日本組閣進程也值得關注。

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