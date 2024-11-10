上周，政治事件主導了金融市場，金融資產價格大起大落。最大的事件當屬美國總統大選，特朗普大勝賀錦麗，並領導共和黨一舉奪下參眾兩院多數席位，S&P500創下歷史新高。特朗普令人瞠目的表現，令原本也是萬眾矚目的FOMC會議遜色。美國聯儲局一如所料減息25點，並以經濟與通脹的不確定性為由模糊了未來的減息路徑。特朗普當選推高了美債收益率，聯儲局表態則令債市回穩。

不僅美債動盪，德債、英債也誇張。德國總理朔爾茲宣布執政聯盟瓦解，德債大跌，然後回穩。英國央行宣布降息25點，才把上周加稅預算所帶來的債市動盪壓下去。中國人大常委會批准了為化解地方隱性債的發債計劃。特朗普當選，拉升了能源價格，但是黃金白銀出現獲利回吐，而比特幣則衝上了7600美元的歷史新高。

特朗普和共和黨，拿下了全部七個搖擺州，贏得了總統選舉，攻陷了參眾兩院，實現了「紅色橫掃」（共和黨通贏行政和立法的主導權），加上在最高法院的投票優勢，以及多數州的州長位置，這是歷史上史無前例的碾壓式選舉勝利。民主黨以特朗普再次上台作威脅，可是想不到害怕拜登政策延續的選民一樣多，甚至更多。這場勝利對美國政治、經濟、社會的未來具有深刻的影響。

「歡迎來到特朗普世界」，《經濟學人》雜誌封面如是說。特朗普大勝，意味著過去20餘年美國政治架構的瓦解。共和黨溫和派已經在黨內失勢，建制派將徹底退出歷史舞台，共和黨成為特朗普的黨。不僅如此，以萬斯為代表的共和黨新生代迅速崛起，已經為後特朗普時代做好了世代交替的準備。共和黨新一代領袖全盤接受了特朗普的民粹主義思維，甚至比特朗普更激進。

特朗普實現了美國史無前例的碾壓式選舉勝利，意味過去20餘年的美國政治架構瓦解。(AP)

特朗普大勝，也意味著奧巴馬、拜登、賀錦麗所推進的「白左」政策理念遭受清算。民主黨以後回歸溫和還是變得更左，尚有待觀察，不過幾乎可以肯定過去幾年把持民主黨的高層以及躲在他們背後發功的老人會在政壇消失，民主黨建制派勢必經歷一場重新洗牌。

在經濟政策上，特朗普追求「低稅率、高關稅、輕監管、反非法移民」。特朗普政府會雷厲風行地大規模驅逐非法移民，儘管執法部門缺乏足夠的人力，政府仍會迅速展開行動，這是目前環境下政治正確的事情，也是選民的期許。然而，一旦非法移民離開就業市場，低端勞工短缺問題可能重新出現，工資及服務的價格螺旋上升可能死灰復燃。

前貿易代表萊特希澤(Lighthizer)可能重掌貿易帥印，二戰後美國主導建立的國際貿易體系正在面臨嚴峻挑戰。美國對華產品加徵關稅勢在必行，會不會加增60%就仍待觀察。美國並沒有完善的產業鏈，對華產品加關稅的成本愈來愈多地需要美國消費者承擔，所以財經內閣成員的構成和對經濟學的理解十分重要。特朗普政府還會以增加關稅為要脅，逼迫主要盟友在其他問題上就範。

FOMC上周宣布降息25點，不過這已在市場的預料之中，反而媒體更關心聯儲局主席鮑威爾拒絕因特朗普而辭職。在通貨膨脹緩慢回歸政策目標、就業增長大幅放緩、個人消費相當任性的情況下，聯儲局從大碼減息轉為常碼減息，是明智的、符合邏輯的。單從經濟形勢看，高透明度的小步降息應當是貨幣當局的首選。

然而，特朗普當選和共和黨橫掃參眾兩院，也帶來了不確定性。特朗普在競選中所承諾的大幅減稅、提高關稅、遣返非法移民以及減少監管，均可能觸發新的通貨膨脹。鮑威爾在記者會上表示不猜測、不假設新政府的政策，但其實已經悄悄地模糊了未來的減息路徑圖，強調未來減息過程會「慎重、具有耐心」。

市場預期新政府會帶來去監管、輕稅負和高通脹，這種情景短期利好股市、利淡債市，中期則取決於通貨膨脹和財政赤字的反彈力度。如果通脹不再失控，則利率水平仍會拾級而下；如果工資及物價的螺旋攀升再現，則現在規劃的減息路徑需要作全面調整，甚至不排除加息的可能。特朗普內閣核心財經決策者的人選至關重要。

筆者暫時維持過去的判斷，12月FOMC再次減息25點，明年減息四至五次，時機不太確定，路徑更不確定。明年減息的路徑和頻率，取決於特朗普政府的政策以及未來通脹與就業的走勢。筆者估計聯儲局在明年1月可能暫緩減息，看清楚新政府政策後再作計議。

英國工黨政府推出了戰後最大的加稅計劃，英倫銀行隨後削減政策利率25點。央行對政府新預算的評價為，短期同時提高增長和通脹，中期效果未可知。英國經濟在過去20年，失去了許多產業而財政赤字大幅上升，同時公共服務衰退、個人收入增長停滯。脫歐運動和能源危機令已經陷入困境的經濟雪上加霜。

相較於美國，英國政府與央行對中期平衡預算尚存敬畏之心，這使得他們在經濟低迷的時候不敢大行財政擴張，主基調選擇了在中期回歸收支平衡。這樣做既是汲取了當年卓慧思政府翻車的教訓，也因為工黨可以歸咎於保守黨在過去14年的無能。不過，400億英鎊的加稅計劃，給英國帶來了歷史上最高的稅負，對低迷的經濟不啻雪上加霜。

在經歷了眼花繚亂的政治事件後，本周聚焦重回經濟數據：1）美國10月份CPI和核心CPI預計與上期相若，零售增長轉弱，不過主要是因為颶風因素；2）英國第三季度GDP按季增長約為0.2%，較上半年數字大幅回落；3）中國CPI通脹預計回升到0.6%，刺激政策下的社融數據值得留意；4）日本第三季度GDP預測為0.5%，較前期大幅回落，當然，日本最重要的應該是11月11日首相提名的角逐，預計自民黨黨魁石破茂以少數黨聯盟形式繼續執政。

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