法國巴尼耶政府動用憲法權利，繞過國民議會直接通過了預算案，反對黨提出不信任投票動議。不信任案一旦通過，法國可能陷入一場持續的政治亂局。

這是法國今年的第二場政治動亂。總統馬克龍不顧勸阻，提前選舉，逼迫選民在極端政黨和他的溫和政黨中間作出抉擇，結果以慘敗告終。梅朗雄領導的極左派新人民陣線和勒龐領導的極右派國民陣線，分別取得議會第一和第三大黨的地位，馬克龍主導的中間執政聯盟輸掉了近三分之一議席，排名第二。由於政治理念和政策主張上南轅北轍，三個政黨無法組成聯合執政，最後由馬克龍任命巴尼耶出任少數黨政府的總理。

巴尼耶政府失去了議會的多數票支持，但仍擺出多數黨政府的派頭。面對必須通過預算的壓力，卻依然對其他政黨一副傲慢，甚至不願意與國民陣線對話。直至預算案截止期臨近，才不得不與反對黨見面，巴尼耶還是擺出一副居高臨下的姿態。果然談判破裂，巴尼耶鋌而走險，引用憲法中的國家安全條例，強行通過預算。國民陣營立即提出不信任案動議，議會要在3天內表決。

國家安全條例（憲法49.3條）的法律精神是，一方面保障政府正常運作，另一方面迫使議會內所有政黨站隊。以巴尼耶政府與極左和極右政黨的關係，這位以主持英國脫歐談判而出名的總理，下台的機會很高，現政府成為看守內閣，直至馬克龍任命新總理。

法國總理巴尼耶下台的機會很高，政府勢陷入癱瘓狀態。(AP)

總統馬克龍不太可能因此而辭職，但是由於他上次的魯莽舉動，法國在明年7月之前無法舉行選舉，那麼無論新政府還是看守內閣，都必須在現有的議會框架下執政，基本上是跛腳鴨，政府大概率陷入癱瘓狀態。法國已經處於一系列政治、經濟和社會危機之中，財政赤字居高不下，債務比率一路上揚；特朗普2.0上台後，還可能遭遇貿易的衝擊。

政局亂相和財政不確定性，導致近來法國國債遭遇拋售，法國10年期國債收益率上周一度與希臘10年期收益率持平。法國的償債能力被視為等同希臘，這在過去是無法想象的，評級機構也警告主權信用的不確定性。

將法國國債與希臘國債看齊，應該說是比較誇張的表達。首先，希臘在12年前的發債成本比現在高出許多，所以市場並沒有把法國看作當年的希臘；其次，儘管法國債務比率在上升，在歐洲也不算特別高，目前債市定價更多反映著對政治不確定性的厭惡。法國政府的執政能力被懸峙議會所掏空，但是不等於政治體系坍塌，只是要等到明年夏季給選民一個新的選擇機會。

政治亂局的經濟含義是：1）法國今年會有巨大的財政赤字；2）預算支出遇到阻滯，刺激政策很難出台；3）國債發行成本比正常水平上升50點至70點；4）至2027年，法國債務GDP比率突破120%的警戒線。

繼德國政局陷入混亂，法國政局也步入了困局。過往依靠德法戰車拉動的歐盟政策和歐洲經濟，勢必面臨更大的挑戰。歐洲央行減息政策與美國聯儲局政策脫勾，看來無可避免，12月或1月ECB例會出現大碼降息的可能明顯上升，對已經疲弱的歐元匯率構成進一步的壓力。

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