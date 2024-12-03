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03/12/2024

法國陷入政治亂局

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　法國巴尼耶政府動用憲法權利，繞過國民議會直接通過了預算案，反對黨提出不信任投票動議。不信任案一旦通過，法國可能陷入一場持續的政治亂局。

 

　　這是法國今年的第二場政治動亂。總統馬克龍不顧勸阻，提前選舉，逼迫選民在極端政黨和他的溫和政黨中間作出抉擇，結果以慘敗告終。梅朗雄領導的極左派新人民陣線和勒龐領導的極右派國民陣線，分別取得議會第一和第三大黨的地位，馬克龍主導的中間執政聯盟輸掉了近三分之一議席，排名第二。由於政治理念和政策主張上南轅北轍，三個政黨無法組成聯合執政，最後由馬克龍任命巴尼耶出任少數黨政府的總理。

 

　　巴尼耶政府失去了議會的多數票支持，但仍擺出多數黨政府的派頭。面對必須通過預算的壓力，卻依然對其他政黨一副傲慢，甚至不願意與國民陣線對話。直至預算案截止期臨近，才不得不與反對黨見面，巴尼耶還是擺出一副居高臨下的姿態。果然談判破裂，巴尼耶鋌而走險，引用憲法中的國家安全條例，強行通過預算。國民陣營立即提出不信任案動議，議會要在3天內表決。

 

　　國家安全條例（憲法49.3條）的法律精神是，一方面保障政府正常運作，另一方面迫使議會內所有政黨站隊。以巴尼耶政府與極左和極右政黨的關係，這位以主持英國脫歐談判而出名的總理，下台的機會很高，現政府成為看守內閣，直至馬克龍任命新總理。

 

法國總理巴尼耶下台的機會很高，政府勢陷入癱瘓狀態。(AP)

 

　　總統馬克龍不太可能因此而辭職，但是由於他上次的魯莽舉動，法國在明年7月之前無法舉行選舉，那麼無論新政府還是看守內閣，都必須在現有的議會框架下執政，基本上是跛腳鴨，政府大概率陷入癱瘓狀態。法國已經處於一系列政治、經濟和社會危機之中，財政赤字居高不下，債務比率一路上揚；特朗普2.0上台後，還可能遭遇貿易的衝擊。

 

　　政局亂相和財政不確定性，導致近來法國國債遭遇拋售，法國10年期國債收益率上周一度與希臘10年期收益率持平。法國的償債能力被視為等同希臘，這在過去是無法想象的，評級機構也警告主權信用的不確定性。

 

　　將法國國債與希臘國債看齊，應該說是比較誇張的表達。首先，希臘在12年前的發債成本比現在高出許多，所以市場並沒有把法國看作當年的希臘；其次，儘管法國債務比率在上升，在歐洲也不算特別高，目前債市定價更多反映著對政治不確定性的厭惡。法國政府的執政能力被懸峙議會所掏空，但是不等於政治體系坍塌，只是要等到明年夏季給選民一個新的選擇機會。

 

　　政治亂局的經濟含義是：1）法國今年會有巨大的財政赤字；2）預算支出遇到阻滯，刺激政策很難出台；3）國債發行成本比正常水平上升50點至70點；4）至2027年，法國債務GDP比率突破120%的警戒線。

 

　　繼德國政局陷入混亂，法國政局也步入了困局。過往依靠德法戰車拉動的歐盟政策和歐洲經濟，勢必面臨更大的挑戰。歐洲央行減息政策與美國聯儲局政策脫勾，看來無可避免，12月或1月ECB例會出現大碼降息的可能明顯上升，對已經疲弱的歐元匯率構成進一步的壓力。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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