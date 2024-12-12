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12/12/2024

美國利率走到十字路口了

#陶冬天下 #聯儲局 #減息 #鮑威爾 #通脹 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國11月通脹數據，為聯儲局下周減息打開了大門，但是也打出了一個巨大的問號：明年怎麼辦？借用《彭博社》的標題：「12月開綠燈，明年亮黃燈」。

 

　　11月CPI和核心CPI按月升幅均為0.3%，按年升幅分別為2.7%和3.3%，高過市場預期，但是並沒有高到需要恐慌的地步，這給了貨幣當局空間來詮釋通脹走向，調整利率走向。FOMC在9月大碼減息之前，通脹看來正在迅速趨向2%的政策目標；10月正常碼減息時，已經有很多人懷疑物價回落出現了停滯；最新數據則確認，不僅通脹停止了下降，更出現了反彈。

 

　　好消息是高企不下的租金開始回落，所以通脹大局不至於失控；壞消息是過去已經受控的商品價格，部分重回升軌。市場對明年利率走勢出現了分歧，聯儲局官員對未來政策走向，最近講得也不那麼斬釘截鐵了，起碼9月時決策者提供的前瞻性指引，看來已經落後於形勢了。鮑威爾本周也給出了暗示：「我們在尋求中性利率道路上多了一些餘地。」

 

　　市場的反應就更直接。CPI數據公布後，芝加哥期貨市場定價隱含96%的機會，聯儲局會減息1碼，vs數據前的70%。同時，資金現在看明年減息幅度在2至3碼之間。本屆聯儲局不太願意給市場大的意外，不太願意製造政策衝擊，所以12月18日減息1碼的機會甚高。從最近兩個月的數據判斷，聯儲局減息略微勉強，但是仍然說得過去。

 

聯儲局下周減息1碼的機會甚高，惟明年暫停減息的可能性不小。(Shutterstock)

 

　　不過這次的真正看點，在鮑威爾的語境和FOMC成員更新點陣圖。美國的物價走勢已經確定出現溫和反彈了，而特朗普新內閣的政策存在著巨大的不確定性。現任財長耶倫公開表達擔心，特朗普提出的廣泛關稅政策，可能令聯儲局抗擊通脹的進展脫軌，並推高家庭的生活成本、企業的經營成本。

 

　　筆者相信，聯儲局明年暫停減息的可能性不小，只是時間長度未知。聯儲局需要時間，不僅觀察物價和就業市場，更要觀察新政府的政策。預計特朗普政府一上任，就會挾橫掃白宮及兩院之勢，雷厲風行地推出毋須國會批准的各項政策，需要國會批准的措施也會加速走流程。特朗普所提出的財政政策、關稅政策、移民政策、去監管措施和精簡政府措施，有多少是真正政策抑或選舉語言，有多少可以經由政府機器有效實施，存在著不確定性，需要謀定而動。

 

　　美國就業市場依然強勁，居民收入增長也不弱，支撐著美國經濟，也為政策制定者留下了觀察的空間。但是就業不可能一直繁榮，低收入人群已經出現了入不敷出的情況，這使得明年某個時間點經濟可能失速，迫使聯儲局重啟減息周期。何時重新減息，形勢並不明朗，惟有data dependent，而數據則取決於未來的特朗普政府政策。

 

　　鮑威爾堅持，聯儲局的決定不受政治壓力影響，不過筆者認為本屆聯儲局的骨頭並不硬，何況特朗普並非一位按規矩行事的總統。如果聯儲局打算明年1月暫停減息，估計某人的推特（現稱X）又要大做文章了。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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