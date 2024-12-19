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19/12/2024

聯儲局按部就班式減息已經結束

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯儲局給了市場想要的，減息25基點；更給了市場不想要的，暫時關閉了進一步減息的大門，美股、美債大跌，美元大漲。

 

　　聯儲局12月18日減息25基點，把今年的減息幅度拉扯到一整個百分點。FOMC會議之前，期貨市場定價就已經隱含著97%的概率減息1碼，所以這完全在市場的意料之中。但是聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，減息周期進入了「新階段」，貨幣政策對經濟已經「明顯地不那麼抑制性了」。

 

　　美國的通貨膨脹近來出現了反彈，就業市場暴跌的風險大幅改善，未來可能出現的關稅政策存在著巨大的不確定性，這使得聯儲局決策者的決策思維出現了改變。筆者強調，這是政策思維上的改變，而不僅是多減或少減一次利率。用鮑威爾的語言，聯儲局需要見到通脹明顯回落，才會考慮下一步降息措施。

 

或將出現的關稅政策存在著巨大的不確定性，使聯儲局的決策思維出現改變。(AP)

 

　　換句話說，按部就班式的減息過程已經結束，未來仍有減息空間，但是減息必須達到一系列的要求。新公布的FOMC成員點陣圖顯示，12名決策成員中，只有5名委員認為明年需要減息，這和3個月前的前瞻性指引有著天壤之別。通脹形勢的改變、就業市場之韌性，加上特朗普新政府所隱含的不確定性，讓決策者重新思考未來的政策路徑。

 

　　聯儲局的鷹派表達，令市場也重新評估未來的借貸成本。對政策利率最敏感的兩年期國債利率，從9月底的3.65%，升到了今天的4.35%，市場定價預期了聯儲局少降息近3碼。

 

　　聯儲局利率政策到了十字路口，我們需要重新評估美國的減息路徑，這是本欄近來一直表達的觀點。本次聯儲局會議語境上之強勢，令筆者也感到意外。筆者通讀FOMC會後聲明和鮑威爾記者會言論後，除了鷹派立場外，感受到的是不確定性。的確，物價回落已經脫離了之前的路徑，就業形勢毫無衰退的跡象，特朗普政府的政策暫時無從評估。

 

　　於是聯儲局決定推翻過去的評估和部署，暫停減息，以不變應萬變。不過，這不代表減息周期已經結束，畢竟勞工市場不可能一直強勁，畢竟底層消費肉眼可見地在放緩，畢竟消費信貸出現了惡化的跡象。這次會議給出的信息是，決策者需要觀察經濟形勢和新的政策，求證於經濟數據，才會考慮下一步政策。

 

　　筆者的評估是，政策推出的時機變得模糊了，政策推出的門檻升高了，但是方向並沒有改變，維持明年上半年暫停減息的判斷，下半年政策利率有機會下調兩次（每次1碼），但是中間有許多政策和數據可能改變筆者的判斷。在美國，政策的不確定性大幅上升，這對市場的風險偏好、資金流向以及美元走勢，都會帶來連鎖反應。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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