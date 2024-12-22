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22/12/2024

聯儲局政策進入重新調校期

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯儲局給了市場一個大大的聖誕驚喜，暗示未來的利率路徑需要重新設計，美股美債雙雙下跌，全世界的風險資產一起去槓桿。聯儲局政策、國債發行、通脹前景和財赤不確定性，令10年期國債收益率在兩個星期裏上揚了40基點，催生出兩年來最大的收益率曲線陡峭化。美股也借勢調整，全球股市上周一片下挫。美國喊停減息，美元指數大漲。

 

　　在大西洋的另一側，英倫銀行暫停減息，但姿態比較鴿派。日本央行也沒有動靜，日圓對美元匯率一度跌破157。德國朔爾茨政府的信任案未獲國會通過，2月提前大選。加拿大國會可能在假期後對總理杜魯多進行不信任案投票，或許又一個西方國家陷入政治亂局。美國國會通過臨時預算，特朗普上任那天聯邦政府可以開門。

 

　　去年這個時候，聯儲局給了市場一個大禮，主席鮑威爾暗示減息周期即將開始。今年同一時候，聯儲局給了市場一個意外，暗示減息的大門暫時關閉。這次減息25基點，實在算不上新聞，FOMC會前期貨市場定價就已經隱含著97%的概率減息1碼，但是鮑威爾表示，減息周期進入了「新階段」，貨幣政策對經濟已經「明顯地不那麼抑制性了」。

 

　　這次會議的關鍵字是recalibration（重新調校）。這不是暫停一次減息的問題，而是政策思維發生了改變，過去的政策預設需要推倒重來。美國的通貨膨脹近來出現了反彈，就業暴跌的風險大幅改善，未來可能出現的關稅政策存在著巨大的不確定性，這使得聯儲局的決策思維出現了改變，這才是意外。

 

　　換句話說，按部就班式的減息過程已經結束，未來減息必須達到一系列的要求。新公布的FOMC成員的點陣圖顯示，12名決策成員中，只有5人認為明年需要減息。這和3個月前的前瞻性指引有著天壤之別。

 

聯儲局按部就班式的減息過程已結束，未來減息必須達到一系列要求。(AP)

 

　　FOMC會後，期貨市場對未來聯儲局減息的預期作出了重大調整。掉期定價顯示，市場預期至明年7月才有100%的概率政策利率再降1碼，至明年底才有一半的概率出現第二次降息。對政策利率最敏感的2年期國債利率，從9月底的3.65%，升到了今天的4.35%，從債市角度看，資金現在定價比9月少了3碼降息。

 

　　聯儲局利率政策到了十字路口，是本欄近來一直表達的觀點。本次聯儲局會議語境上之強勢，令筆者也感到意外。通讀FOMC會後聲明和鮑威爾記者會言論後，除了鷹派立場外，筆者感受最深的是不確定性。2025年聯儲局政策的最大確定性，就是不確定性。

 

　　聯儲局決定推翻過去的部署，以不變應萬變，但這不代表減息周期已經結束，畢竟勞工市場不可能一直強勁，畢竟底層消費肉眼可見地在放緩，畢竟消費信貸出現了惡化的跡象。政策推出的時機變模糊了，政策推出的門檻升高了，但是方向並沒有改變。市場共識向筆者之前的預言靠攏了，而筆者維持原判斷，明年上半年暫停減息，下半年利率有機會下調兩次，不過不確定性非常高，需要根據形勢作調整。

 

　　通脹反彈，是主要工業國家的共同主題，英倫銀行也因為物價回升而決定12月暫不降息。但是英國的經濟形勢遠比美國的更惡劣，所以央行的處理手法也就不同。針對資本市場對減息重新定價，英倫銀行展現出了鴿派身姿，表示明年可能減息2碼，只是時機不定。筆者相信美歐日英央行的利率政策，已經分道揚鑣了。

 

　　日本央行在12月例會上決定不調整政策利率，這本在市場意料之中，但是行長植田和男在記者會上展現出一個更溫和的立場。日本央行需要看到更確切的漲工資趨勢和更清晰的美國貿易政策，才會決定進一步的利率政策。市場原本預料明年1月加息，這次會議之後，投行分析員將加息時間點移向了3月，期貨市場在會後定價45%的概率1月加息，vs會前的60%。

 

　　利率按兵不動，觸發了匯率市場的波動，日圓兌美元在上周四（19日）暴跌了2日圓，逼迫日本央行和財務省先後出來喊話，「極度關切」匯率走勢。筆者認為，日本加息最快也要等到第二季，明年下半年才加息的機會更高。

 

　　日本經濟的確擺脫了之前的通縮漩渦，但是經濟復甦並不均衡。受惠於日圓貶值的出口業、資本市場和房地產市場表現良好，但是本土消費信心復甦緩慢，因為生活成本上漲速度遠遠快過工資上漲。日圓弱勢是雙刃劍，進口通脹對本土物價的衝擊很大，而普通日本人並沒有在貶值中得到實質性的好處，但是遊客人滿為患就嚴重影響了他們的生活品質。

 

　　這是日本政府出手干預匯率貶值的主要原因。不過，沒有日圓貶值，增長動力不足的問題又無法解決，畢竟本土投資裹足不前，中小公司加價能力有限，所以筆者一直認為日本政府並不反對日圓貶值，但是不喜歡過快貶值。看明白了增長動力和日圓前景，大致可以猜到日本央行的政策路徑——能不加息就盡量拖延，通脹再起時才做微調，市場投機過重則口頭干預，看清特朗普政策後再從長計議。

 

　　聖誕期間沒有甚麼重大數據，關注韓國憲法法院審理對總統尹錫悅的彈劾。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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