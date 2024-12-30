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30/12/2024

那麼印錢，美元匯率怎麼還強勢？

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　自從美國聯儲局2008年開始量化寬鬆政策，美元的實際購買力在16年中跌掉了七成。可是美元匯率在多數時間卻維持著強勢，分析員們在討論資產配置時也經常看好美元。

 

　　聯儲局在2008年的資產負債表大約為9000億美元，到2024年4月頂峰時，資產負債表接近9萬億美元，是QE前的足足十倍。經過幾次縮表，它現在還有大約7萬億美元。鈔票印多了，於是出現了愈來愈多的錢追逐有限的商品和資產的情況。通貨膨脹來了，資產價格漲了。

 

　　這些都容易明白，但是聯儲局那麼印錢，為甚麼美元匯率卻不貶值，全世界的熱錢都還追著買美元呢？

 

在寬鬆幣策下，美元的實際購買力在16年中跌掉了七成，惟仍受全世界熱錢追捧。(Shutterstock)

 

　　匯率是兩個國家之間的相對價格，是蹺蹺板，起碼要有一個貨幣升值，才能有另一個貨幣貶值。主要經濟的幾大央行，都在搞量化寬鬆政策，聯儲局失去了信用，其他大央行也同樣失去了信用。天下烏鴉一般黑，而財富必須寄存在某種貨幣形式上。

 

　　於是，這些年匯率就成為「矮子裏面拔將軍」的遊戲，看誰的經濟基本面比較好。G7國家中，除了美國之外，多數都面臨結構性挑戰，她們基本上都在移動互聯網時代落伍，還集體缺席了AI盛宴；就業市場一片狼藉，內需乏善可陳，財政狀況每況愈下，最近不少還遇上了政局不穩。

 

　　美國的財政狀況也很糟糕，但是就業和消費依然強勁；雖然特朗普的主張極端，起碼美國的行政/立法體系還能運作；更重要的是美國在引領科技創新上遙遙領先，為未來的經濟發展提供著高質量的動力。

 

　　這種基本面上的優勢，折射在投資者信心上，反映在資產價格上。在AI主題下，M7公司股價一騎絕塵，吸引了眾多海外資金，自然推高了美元匯率。另外，幾大經濟體的央行政策擺脫了同步共振，利率走向出現了差異。在美、歐、中、日、英央行中，聯儲局的政策姿態是最強硬的，市場預期美國未來一年在利差上比較有優勢。

 

　　中期來看，匯率有回歸中位的習慣，漲多了，比價就會出現周期性回調。相信美元也不例外，尤其當聯儲局重新啟動降息，美元回調也是正常的。長期來看，目前美國的經濟基本因素、科技創新能力，遠遠強過其他國家，至於在貿易、軍事領域的主導地位，一時間也很難撼動。儘管美國在財政和貨幣政策上毫無節制，全世界也沒有其他選擇。

 

　　全球經濟呈K型發展，美國一枝獨秀，其他國家動力不足。這樣，美元怎麼弱得下來？

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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