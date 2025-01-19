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19/01/2025

特朗普新政可能虎頭蛇尾

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　特朗普大帝登基在即，華爾街送上一片歡呼。美股走出了大選後最佳的表現，以此歡迎一位承諾降低稅負和減少監管的新總統。華爾街機構亮麗的盈利、意外下滑的通脹，為升市提供了基本面的支持。美債市場也同聲慶祝，聯儲局減息出現新希望，美債收益率全線回落，兩年期國債收益率上周下降超過10點。

 

　　美元指數高位回落。日本央行暗示1月會議可能加息，日圓匯率領漲。除了日股，全球多數股市上周都有不俗的表現。石油和大宗商品價格也依次走高，黃金向上，比特幣再次衝破10萬美元關口，「特朗普交易」全面復甦。韓國憲政危機再次升級，以哈初步達成加沙停火協定。

 

　　美國12月核心CPI按月上漲了0.23%，按年升3.24%，低過市場預期。租金出現反彈，酒店和停車費引領下跌。根據最新CPI及PPI的細分指標，筆者推算月底公布的核心PCE通脹按月上升0.15%（CPI數據公布前預測為0.22%），而PCE通脹則為0.24%，維持物價升幅回落的態勢。

 

　　在市場普遍預期通脹反彈的時候，美國通脹數據出現了軟化，這是一個意外，令交易員迅速修改對聯儲局減息時機的判斷。利率期貨市場將今年首次降息的隱含時間，從9月重新調回到6月，不過從定價來看，第二次減息的時機卻顯得不確定，到2026年中也沒有出現100%概率政策利率再降25點，市場對貨幣政策走向的看法顯得非常離散。

 

特朗普的許多主張其實充滿漏洞，禁不起推敲。(AP)

 

　　這正反映本欄在上周所講的，利率路徑出現更大的不確定性，並不代表一定減息或加息，只是市場暫時看不明白，缺乏共識。如筆者所述，未來的政策走向取決於數據，政策制定者自己也沒有既定的判斷，這就是鮑威爾在上次記者會上所講「重新調校」的含義，而「調校」基於未來的通脹數據、就業數據和消費數據，也基於特朗普政府發足後的新政策。

 

　　美國財政部長提名人貝森特，在參議院財經委員會聽證會上對特朗普內閣的經濟政策，作出了迄今最為詳細的闡述。對於他來說，頭等政策大事是將2017年的特朗普減稅法案永久化。特朗普當年削減了企業和個人稅率，遭到拜登政府的批判，哪怕在如今共和黨主導的兩院，也未必可以輕易延長。貝森特直言，如果減稅無法延期，那就是事實上加稅，對美國經濟可能是一場災害。

 

　　貝森特強調支持特朗普關於提高關稅的言論。他指出關稅可以「糾正不公平貿易、增加政府收入和促進與他國之間的談判」。這是新內閣中首位閣員承認，部分關稅言論是一種談判工具。他承諾會進取地逼迫中國購買更多美國農產品，並在AI、量子計算、圖形偵查和芯片領域繼續實施貿易管制。

 

　　作為一位華爾街老兵，貝森特承諾給予聯儲局獨立制定政策的空間，並堅定守衛美元作為全球儲蓄貨幣的地位。他強調聯邦政府在他任內絕對不會違約，不過也指出以目前的債務狀況，政府缺乏應對下一場危機的彈性。筆者對此的理解是，他主張降低財赤、縮減發債，但是在特朗普的MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）政綱面前，願意作出讓步。

 

　　特朗普入主白宮後，預計會新官上任三把火，迅猛地推出一系列政策。他挾著民意的巨大授權和國會兩院的支持，同時自己的MAGA政綱已經成熟豐滿，又有全班底MAGA內閣的戮力配合，政策動作一定又快又猛。無需國會批准、可以用總統行政命令推出的政策先行，據報已有上百個行政命令會擺在他的案頭，更多會在上任最初的100天推出。

 

　　儘管被標籤為不可預測，特朗普在戰略層面上的思維其實異常清晰和穩定，那就是MAGA，讓美國重新偉大。在國內，他將致力於徹底肅清奧巴馬－拜登的白左思潮，扭轉DEI（Diversity、Equity、Inclusion，多元、平等、共融）趨勢，清算「深層政府」，實行小政府、去監管，將減稅永久化，回歸市場經濟理念，促成製造業回流。其實，他的許多內政政策主張與共和黨的傳統思路相近，只是披民粹主義外衣出現，做法上更激進、富有爭議。

 

　　他的對外政策，則以重塑全球秩序為主題，摒棄以開放國內市場換取接受美式「普世價值」的傳統思路，靠極限施壓來建立一個更符合美國利益的貿易和地緣政治秩序。胡蘿蔔不見了，大棒滿天飛。特朗普把加稅掛在嘴邊，筆者相信他以此為談判手段，最終目的仍是令美國更偉大。對墨西哥和加拿大，先加稅再談判的機會較高。對個別其他大國，也可能有較快的關稅動作，然後漸進式施壓。

 

　　特朗普在金融領域的MAGA，就是讓美股升起來，讓美元獨霸世界儲蓄貨幣。為此他會對金融業、科技行業全方位去監管，用社交媒體影響市場，剷除一切可能替代美元的交易方式，支持比特幣等虛擬貨幣。他其實明白聯儲局的政策獨立性，但是仍會以極端施壓的方式促成他希望得到的貨幣政策。至於移民政策、能源政策，也是以他心目中的MAGA為本，不在此贅述。

 

　　特朗普既有激情又有武器，他給美國、給世界帶來了一場前所未有的變局。然而，筆者預料其政策將虎頭蛇尾。首先，他的執政團隊由一眾狂熱支持者組成，缺乏思想家、戰略家，甚至連1.0版本時候的班農、納瓦羅也沒有，激情有餘，深度不足，政策多停留在針對不忿之事上，彼此之間缺乏coherence（一致性）。

 

　　其次，政策一旦推出，副作用浮現，民意可能逆轉，兩年後的中期選舉就是重大的挑戰。共和黨「紅色橫掃」，是因為民主黨的選舉策略和人選出了問題，除了鐵粉外，選民給特朗普的授權並不穩定。再者，特朗普的許多主張其實充滿漏洞，禁不起推敲。他當年要把蘋果廠、芯片廠搬回美國，就是例子，理想很豐滿，現實卻打了臉。最後，特朗普的獨裁式管制，未必符合美國選民的審美傳統。

 

　　本周焦點：Trump！Trump！Trump！他的上任是已知的，他的政策是未知的。除此之外，關注日本央行例會，預計加息25點；日本核心CPI達3%。適當留意達沃斯世界經濟論壇。

 

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