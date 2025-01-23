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23/01/2025

特朗普以模糊對華態度開局

#陶冬天下 #中美關係 #特朗普 #關稅 #美國 #中國 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

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　　在特朗普就任美國總統的最初幾天，他以模糊姿態開啟了對華關係的新篇章。國家主席習近平受到邀請出席特朗普的就職儀式，但決定本人不出席，特朗普隨後表示盡快落實訪華。廣受關注的對華增收關稅，既沒有出現在特朗普就職演說中，也沒有出現在首日簽署的一系列總統行政命令中，但是特朗普隨後揚言對華加徵10%關稅，最快於2月1日落實。白宮對TikTok「不賣就禁」法庭判決執行作出了延長75天的決定，但是很快特朗普在社交媒體要求TikTok出售50%股權給美國實體，「不然中國面臨關稅制裁」。

 

　　特朗普上任後首先將目光放在內政上，不過我們相信中國仍是他外交政策的首要目標，對華關稅施壓只是時間問題。他上任後的操作，證實了筆者之前表達過的兩個觀點。首先，他對拜登的憎惡遠遠大過任何外國，於是他上任伊始簽署的行政命令、擺出的清算對象，基本上是對奧巴馬－拜登白左路線的斷然糾正。MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）是他執政理念的核心，重點當然是在內政上。

 

　　其次，關稅威脅是他為美國攫取最大利益的手段，而非目的。他摒棄了美國通過開放市場來擴大全球影響力的傳統做法，更多地使用極限施壓來達成重建貿易、經濟和地緣政治秩序的目的。他要重塑的是全球經貿和地緣政治，覆蓋面是全世界。關稅是他逼迫他國就範的武器，是他在海外MAGA的槓桿。

 

　　第三，美國政府可能在不久的將來溫和地調高對華的進口關稅，然後通過威脅進一步上調關稅，在談判桌上逼迫中國購買更多美國產品。他的第一個抓手，是要求中國完成在特朗普1.0時代承諾的採購計劃，該承諾因為疫情沒有實現。特朗普沒有將中國作為首輪打擊目標，不代表以後不會打擊，極限施壓也是可能的，只是有一個漸進的過程。

 

特朗普無將中國列作首輪打擊目標，不代表之後不會施壓。(AP)

 

　　特朗普在第二任，看上去成熟了不少，政綱更豐滿了，團隊更齊心了，出招更順暢了，架勢更咄咄逼人了。他挾著共和黨豪取一宮兩院的聲勢和選民巨大的背書，對美國的政治、經濟和社會帶來巨大衝擊，並外溢到世界各地。這個勢頭估計非常強勁，不過筆者料其虎頭蛇尾。

 

　　特朗普既有激情又有武器，他給世界帶來了一場前所未有的變局。然而，筆者預料其政策虎頭蛇尾。首先，他的執政團隊由一眾狂熱支持者組成，缺乏思想家、戰略家，甚至連1.0版本時候的班農、納瓦羅也沒有，狂熱有餘，深度不足，政策多停留在針對不忿之事上，彼此之間缺乏一致性，更缺乏戰略深度與連貫。

 

　　其次，政策一旦推出，副作用浮現，民意可能逆轉，兩年後的中期選舉就是重大的挑戰。共和黨「紅色橫掃」，是因為民主黨的選舉策略和人選出了問題，除了鐵粉外，選民給特朗普的授權並不穩定。再者，特朗普的許多主張其實充滿漏洞，禁不起推敲。他當年要把蘋果廠、芯片廠搬回美國，就是例子，理想很豐滿，現實卻打了臉。最後，特朗普的獨裁式管制，未必符合美國選民的審美傳統。兩年後中期選舉，才是對今天意氣風發的特朗普之考驗。

 

　　至於特朗普的對華政策，看來他把政策側重點放在平衡貿易上了，這與拜登政府以國家安全為主軸的政策有著明顯的不同。平衡貿易是可談判的，也許彼此之間有達成一致的空間。中美之間的科技競爭，在可預見的未來仍可能持續，甚至進一步強化。

 

　　ECFR（European Council on Foreign Relations，歐洲外交關係協會）最近發布了一份非常有趣的調查，以問卷詢問不同國家的受訪者，特朗普當選對自己國家是好事還是壞事？其中南韓11%受訪者認為是好事，67%認為是壞事；英國15%認為是好事，31%認為是壞事；歐盟22%認為是好事，40%認為是壞事；巴西43%認為是好事，33%認為是壞事；中國46%認為是好事，36%認為是壞事；俄羅斯49%認為是好事，8%認為是壞事；沙特61%認為是好事，10%認為是壞事；印度84%認為是好事，6%認為是壞事。唔，這個世界很有趣。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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