特朗普以模糊對華態度開局

在特朗普就任美國總統的最初幾天，他以模糊姿態開啟了對華關係的新篇章。國家主席習近平受到邀請出席特朗普的就職儀式，但決定本人不出席，特朗普隨後表示盡快落實訪華。廣受關注的對華增收關稅，既沒有出現在特朗普就職演說中，也沒有出現在首日簽署的一系列總統行政命令中，但是特朗普隨後揚言對華加徵10%關稅，最快於2月1日落實。白宮對TikTok「不賣就禁」法庭判決執行作出了延長75天的決定，但是很快特朗普在社交媒體要求TikTok出售50%股權給美國實體，「不然中國面臨關稅制裁」。

特朗普上任後首先將目光放在內政上，不過我們相信中國仍是他外交政策的首要目標，對華關稅施壓只是時間問題。他上任後的操作，證實了筆者之前表達過的兩個觀點。首先，他對拜登的憎惡遠遠大過任何外國，於是他上任伊始簽署的行政命令、擺出的清算對象，基本上是對奧巴馬－拜登白左路線的斷然糾正。MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）是他執政理念的核心，重點當然是在內政上。

其次，關稅威脅是他為美國攫取最大利益的手段，而非目的。他摒棄了美國通過開放市場來擴大全球影響力的傳統做法，更多地使用極限施壓來達成重建貿易、經濟和地緣政治秩序的目的。他要重塑的是全球經貿和地緣政治，覆蓋面是全世界。關稅是他逼迫他國就範的武器，是他在海外MAGA的槓桿。

第三，美國政府可能在不久的將來溫和地調高對華的進口關稅，然後通過威脅進一步上調關稅，在談判桌上逼迫中國購買更多美國產品。他的第一個抓手，是要求中國完成在特朗普1.0時代承諾的採購計劃，該承諾因為疫情沒有實現。特朗普沒有將中國作為首輪打擊目標，不代表以後不會打擊，極限施壓也是可能的，只是有一個漸進的過程。

特朗普無將中國列作首輪打擊目標，不代表之後不會施壓。(AP)

特朗普在第二任，看上去成熟了不少，政綱更豐滿了，團隊更齊心了，出招更順暢了，架勢更咄咄逼人了。他挾著共和黨豪取一宮兩院的聲勢和選民巨大的背書，對美國的政治、經濟和社會帶來巨大衝擊，並外溢到世界各地。這個勢頭估計非常強勁，不過筆者料其虎頭蛇尾。

特朗普既有激情又有武器，他給世界帶來了一場前所未有的變局。然而，筆者預料其政策虎頭蛇尾。首先，他的執政團隊由一眾狂熱支持者組成，缺乏思想家、戰略家，甚至連1.0版本時候的班農、納瓦羅也沒有，狂熱有餘，深度不足，政策多停留在針對不忿之事上，彼此之間缺乏一致性，更缺乏戰略深度與連貫。

其次，政策一旦推出，副作用浮現，民意可能逆轉，兩年後的中期選舉就是重大的挑戰。共和黨「紅色橫掃」，是因為民主黨的選舉策略和人選出了問題，除了鐵粉外，選民給特朗普的授權並不穩定。再者，特朗普的許多主張其實充滿漏洞，禁不起推敲。他當年要把蘋果廠、芯片廠搬回美國，就是例子，理想很豐滿，現實卻打了臉。最後，特朗普的獨裁式管制，未必符合美國選民的審美傳統。兩年後中期選舉，才是對今天意氣風發的特朗普之考驗。

至於特朗普的對華政策，看來他把政策側重點放在平衡貿易上了，這與拜登政府以國家安全為主軸的政策有著明顯的不同。平衡貿易是可談判的，也許彼此之間有達成一致的空間。中美之間的科技競爭，在可預見的未來仍可能持續，甚至進一步強化。

ECFR（European Council on Foreign Relations，歐洲外交關係協會）最近發布了一份非常有趣的調查，以問卷詢問不同國家的受訪者，特朗普當選對自己國家是好事還是壞事？其中南韓11%受訪者認為是好事，67%認為是壞事；英國15%認為是好事，31%認為是壞事；歐盟22%認為是好事，40%認為是壞事；巴西43%認為是好事，33%認為是壞事；中國46%認為是好事，36%認為是壞事；俄羅斯49%認為是好事，8%認為是壞事；沙特61%認為是好事，10%認為是壞事；印度84%認為是好事，6%認為是壞事。唔，這個世界很有趣。

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