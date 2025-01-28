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28/01/2025

DeepSeek的震撼

#陶冬天下 #DeepSeek #AI #財金大勢 #科技 #大國博弈
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國總統特朗普上任後第二天，就宣布了一個民間合力、政府背書的AI大項目StarGate，項目由軟銀的孫正義、甲骨文的艾略森和OpenAI的艾特曼共同主持，並得到一眾美國科技巨企的支持，出資額高達5000億美元。這是一個史無前例的「高大上」項目，意在建立全球最先進的AI基礎設施，「我們要把AI優勢留在這個國家」，特朗普稱。

 

　　孰料，特朗普話音未落，一家在海外寂寂無名、對沖基金出身的中國公司，上架了一款名叫DeepSeek的AI大模型產品，其功能接近（個別領域超過）美國現有的幾個大模型，而且是開源的，即公開了模型的細節（OpenAI拒絕公開），隨便看、隨便用。據稱研發成本不超過600萬美元。

 

　　這個不到600萬美元的項目，給矽谷和華爾街帶來了巨大的震撼。當天AI巨頭Nvidia、Alphabet、Amazon、Microsoft和Meta的市值，加在一起跌掉了7500億美元。市場重新評估AI的發展路徑，質疑巨額投資和華麗芯片的必要性。華爾街今天最硬槓的一句話是「不是每一位開車的都需要法拉利」。DeepSeek的R1模型帶來了認知的改變。

 

 研發成本不超過600萬美元的DeepSeek，震撼了矽谷和華爾街。(AP)

 

　　在過去兩年，美國政府在圍堵中國AI產業發展上可謂無所不用其極，不僅對高端芯片、光刻機等硬件下了禁令，在國際交流和人才培養上也是處處刁難。不過，硬件上的阻礙，反而成了別闢蹊徑的動力。DeepSeek通過架構上的優化，用2000塊二流芯片，做到了Meta靠16000塊一流芯片完成的任務。中國人最擅長的就是將成本壓到極致。

 

　　筆者欣賞DeepSeek開放的心態，將研究成果供全世界分享，而自己聚焦在核心領域的持續突破。美國科技界對這次中國的突破，第一時間不是詆毀、否認，而是自己尋找不足。產業界明白DeepSeek的技術並無突破之處，但是在架構模式上走出了自己的道路，大大節省了成本。

 

　　這是中國AI發展史上一次里程碑事件，拉近了中美在AI領域的差距，值得慶賀。但是也必須明白，DeepSeek還沒有實現真正意義上的artificial general intelligence，它仍在和幾家美國大廠比拼複製人類式思維，並實現AI之間自主互動。美國有若干家企業、若干種技術平台共同努力，還有更好的硬件和資本生態圈加持。

 

　　不過，起碼DeepSeek已經達到了兩個目標。首先，讓人們意識到AI研究並不只是資金的堆砌，在架構、流程上的優化完全可以「少花錢多辦事」，這個常識似乎在AI投資熱中被忘卻了；其次，開源和國際交流才是實現科技進步和人類共贏的王道。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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