蓄勢待發的中國創新周期

DeepSeek的橫空出世，帶起了港A股的一片升勢。這象徵著美國以芯片限制為核心的打壓中國人工智能(AI)科技發展計劃出現了漏洞，標誌著通過算力壟斷來打造美國AI壟斷的戰略出現了漏洞，它也是中國以AI革命為核心的新一輪創新周期之開啟。

不僅僅是DeepSeek，中國在AI、半導體、機器人等領域在過去6個月紛紛出現突破，AI產業鏈從技術追趕登上了自主創新的台階，再疊加政策紅利與產業升級趨勢，筆者相信中國的科技創新進入了新的上升周期，並可能成為中長期結構性行情的核心主線。

創新周期：

中國科技板塊正迎來歷史性創新周期，技術突破與產業發展共振驅動增長新範式。這與新能源車「政策補貼→技術突破→需求爆發」的路徑類似，中國AI產業在政策端、技術端、需求端形成共振，五大產業鏈環節初步具有全球競爭力並形成閉環。

．大模型：DeepSeek通過動態稀疏注意力機制等技術實現訓練效率提升，其開源生態和低成本優勢（邊際成本僅為美國1/8）打破西方技術壟斷，帶動國產大模型進入全球第一梯隊。同時技術迭代速度超越市場預期，下一代大模型將支持Deep Research功能，思維鏈技術提升複雜問題解決能力。

．算力芯片：中芯國際(00981)先進製程逐漸成熟可用，華為昇騰、寒武紀、海光信息等國產算力企業訂單排產飽滿，研發上正在努力追趕海外競爭對手，自主可控產業鏈逐步完善。

．雲計算：阿里雲、運營商雲加速AI基礎設施投入，阿里雲單季度資本開支按季80%非線性增長。

．應用：C端爆發，騰訊(00700)元寶接入DeepSeek後功能升級，豆包個人助理用戶量突破億級；場景擴展：AI+機器人、AI+智能駕駛、AI+手機/PC等端側應用等新興領域，打開萬億級市場；B端賦能：AI+醫療、AI+金融、AI+教育等案例，證明降本增效價值。

．數據：龍頭互聯網廠商、龍頭汽車廠商的獨有數據，將定義模型的邊界，成為更加獨佔的商業護城河。

巨頭生態優勢鞏固競爭壁壘。中國科技巨頭憑借數據、資本、場景資源，正在複製OpenAI與微軟的協同模式。阿里巴巴(09988)未來3年AI基礎設施投入將超過去10年總和，字節跳動通過TikTok全球化場景反哺AI訓練，形成「應用反哺技術→技術擴大場景」的強者恆強格局。

飛輪效應加速商業化爆發。啟動一圈靜止的飛輪需要花費巨大的能量，但是一旦整體飛輪運作達到閾值，彼此之間就會在重力和衝力的帶動下形成正循環，相互促進。電動車產業鏈的發展過程是飛輪效應的最好詮釋，如今AI產業鏈開始漸入佳境。

商業應用是中國的強項。由於在基礎研究和初創企業投資生態環境的不足，中國在科技創新零到一環節，與美國比較還有明顯的差距，但是科技創新一到十環節，也就是將已經成型的科技理念商業化，中國的能力是強大的，這得益於她獨步天下的產業鏈，也得益於「內捲」的產業生態。AI商業應用，尤其是AI工業化，應該是中國AI的擅長之地。

AI的商業應用，尤其是AI工業化，是中國的強項。(Shutterstock)

盈利周期：

業績修復與創新周期共舞。目前中國科技板塊的上漲，並不僅是短期資金博弈，也是由內生業績修復、AI技術迭代與全球產業鏈重構共同驅動的長期趨勢。愈來愈多科技行業的業績進入到上升通道：

AI硬件需求從2023年開始爆發式增長，業績持續超預期。2023年開始受到英偉達需求的拉動，而今年更多受益於國內算力基建加速落地，2025年國內AI算力投資規模預計突破2000億元，拉動服務器、光模塊、PCB等配套產業企業訂單排產飽滿，印證需求剛性。同時國產替代深化，昇騰、寒武紀等國產算力芯片性能比肩國際主流產品（如英偉達A100），半導體設備、材料等「卡脖子」環節加速突破，2025年國產化率目標從30%提升至50%，訂單可見度延長至2026年。應用端創新又進一步打開增量市場，AI手機、AI PC等終端產品滲透率快速提升，消費電子龍頭憑藉成本與交付優勢，持續搶佔日韓企業市場份額，帶動芯片配套硬件需求。

自動駕駛為智能汽車龍頭及產業鏈帶來新的增長點。當前自動駕駛技術隨著AI進一步迭代，自動駕駛的滲透率已經超過10%臨界點；今年各巨頭都在自動駕駛方面進一步推廣，比亞迪(01211)將自動駕駛技術下沉到10萬至20萬元車型，華為、理想(02015)、小鵬(09868)等新勢力也在加速推出端到端自動駕駛，Tesla FSD明確入華也將進一步帶來鯰魚效應；同時，政策端也在愈來愈鼓勵自動駕駛的發展，隨著Robotaxi試點區域的拓展、自動駕駛牌照的分發，預期未來3年自動駕駛進入滲透率高速提升的狀態，這帶動汽車行業龍頭進一步集中、規模優勢和經營槓桿進一步體現，智能駕駛龍頭有望進入收穫期，也帶動產業鏈例如感知、芯片等環節訂單進入快速增長階段。

傳統電子元器件2025年進入確定性復甦周期：被動元器件（如MLCC、電感）、CIS圖像傳感器、存儲接口芯片、模擬芯片等細分領域，受益於消費電子補庫需求（智能手機/PC出貨量回升）及工業自動化回暖，2025年第一季度營收按年增速普遍較好，處在盈利增速和利潤共同回升的狀態。同時，結構優化驅動盈利彈性，模擬芯片、SoC芯片等企業加速向汽車電子、AIoT等高毛利領域轉型，結構優化帶動企業利潤提升。

中國經濟已經從最困難的時候走了出來，不過全面可持續的復甦，還需要消費信心和房地產市場的復甦，還需要全面化解地方政府債務問題，還需要政府的刺激措施撬動可持續的民間投資，但是一個全新的科技創新/應用周期正在冉冉升起。

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