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09/03/2025

特朗普暴打了特朗普交易

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　特朗普交易的天敵，是特朗普本人。特朗普在提高關稅、削減開支等議題上的橫衝直撞，令市場膽戰心驚，美股繼續下挫，S&P500指數已經跌回到去年9月底特朗普交易興起時的水平。同時，一系列經濟數據不如預期，特朗普衰退概念成為市場魔咒，資金對美國聯儲局減息的預期升溫，聯儲局主席和財政部長不得不出面喊話，以穩定市場情緒。

 

　　經濟衰退預期下，美元匯率再次下探，歐洲貨幣領漲。聯儲局褐皮書表述經濟「略有增長」，鮑威爾表示不急於減息。中國政府將2025年增長目標設定為5%左右，赤字率4%。默茨打算突破預算限制，德國債市暴跌。OPEC+宣布終止減產計劃，油價一度大跌，但上周五（7日）俄羅斯和美國分別干預，布倫特原油價格回穩。黃金重回升市。特朗普虛擬幣計劃遜於市場預期，但逼多過後，比特幣價格回穩。

 

　　亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型估計美國經濟目前增長約為-2.4%。從消費信心、通脹預期、畢業生就業、信用卡逾期等數字看，經濟的確面臨挑戰，第一季度增長進一步下滑（甚至出現輕微負增長）的可能性頗大。特朗普的關稅政策和削減政府開支，也為經濟帶來巨大不確定性，所以在某種意義上，市場對衰退的擔憂是有道理的。

 

　　然而，我們必須區分經濟下滑和經濟衰退，必須區分經濟活動的萎縮和經濟不確定性。目前美國的就業形勢和工資上漲雖然出現了弱化，整體底蘊看來並不弱。除了最低收入群體外，筆者認為消費在轉弱，但還撐得住；只要整體消費撐得住，經濟更像是軟著陸（不排除第一季度出現暫時性負增長），而非市場所擔心的衰退。

 

市場憂慮美國經濟衰退，美股及美元齊下挫。(Shutterstock)

 

　　聯儲局主席鮑威爾在最新的公開談話中，形容經濟「in good shape」（狀態良好），儘管政策不確定性「高企」。這基本反映了貨幣政策制定者對經濟的基本判斷，其結論自然是有足夠的空間和時間來等待特朗普新政塵埃落地。市場對減息時機的預期近來有提前，但是筆者看來聯儲局等待的原因主要是特朗普政策，所以6個月的觀察期和2個月的市場溝通期難以壓縮，之後減息速度可能略微提速。

 

　　無獨有偶，美國財長貝森特也出來喊話。針對連續下跌的股市，他微妙地表達了兩個意思：1）總統每天看股票，不存在特朗普毒藥；2）經濟進入「戒癮排毒期」，這是必要的政策調整，不要指望政府出手干預股市，「好的政策，最終會推動股市上漲」。第一層意思是，特朗普不是股市的天敵；第二層是，陣痛期難以避免，作好短痛準備。

 

　　貝森特談話中最重要的部分在於美元，他強調美國的強美元政策沒有改變。美元指數在過去一周下挫近4個點，其背後既有對美國經濟的擔憂，也有特朗普交易逆轉的衝擊，還有對新政府美元政策的疑惑。特朗普本人曾有推動弱美元的歷史，而美國財政部在過去20年都以強美元作為政策基調。這是貝森特上任來第一次清晰表明他對美元的立場。

 

　　美銀美林近來發表的一份調查顯示，當被問及對哪一類資產看多的時候，56%基金經理看好AI概念的M7股票。毫無疑問這是市場上最擁擠的交易，哪怕經歷了最近的劇烈調整，資金近乎宗教般的虔誠依然如舊，看好比率和過去兩個月差不多。第二被看好的是美元，17%基金經理看好。作為一種貨幣，這個比率是相當高的，不過比上個月少了10個百分點。第三被看好的是虛擬貨幣，13%。

 

　　當被問及如何對沖特朗普全面貿易戰風險時，58%受訪者指向黃金，15%美元，9% 30年國債，7%能源和大宗商品。黃金作為避險工具被看高一線，是可以理解的，其他幾類資產的選擇就顯得比較離散，基金經理們自己恐怕信心也不足。特朗普新政所帶來的衝擊是全方位的、爆炸性的和不可測的，近來特朗普交易被特朗普本人暴打，頗具諷刺意味。

 

　　有4%基金經理看好中國科技公司，這比兩個月前的0%相比有進步，但是與美國科技公司相比，看好程度仍然很低，估值比較相差更遠。DeepSeek的橫空出世，開啟了中國以人工智能(AI)革命為核心的新一輪創新周期。不僅僅是DeepSeek，中國在AI、半導體、機器人等一系列領域，近來紛紛出現了突破性進展。

 

　　今次創新周期的一個重要特徵，是中國AI產業鏈終於形成了閉環生態鏈。大語言模型、算力芯片、雲平台、應用場景和數據沉澱，在各自領域產生出良性生態圈、投資鏈和產業鏈，在政策端、技術端、需求端共同發力，相互扶持。上述五大產業鏈環節，基本上都有較強的國際競爭力，而且每一環都可以在沒有海外支持的情況下自主運作。筆者相信一個全新的科技創新周期已經成型。

 

　　本周數據聚焦點有兩個：1）美國2月份核心CPI，預計3.3%；2）密歇根消費信心指數，估計繼續下滑。另外關注中國的兩會和加拿大新總理的新政策。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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