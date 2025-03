好特朗普vs壞特朗普

美國總統大選結果出來後,一位德高望重的美國基金經理說了一句話,令筆者印象深刻:「Good Trump or bad Trump, we don't know which one will show up。」(好的特朗普,還是壞的特朗普,我們也不知道哪個會出現)。

選舉結果出爐後,市場堅信好的特朗普會出現,特朗普交易如火如荼,美股、美元、比特幣一路飆升。然而今年以來,特朗普交易都漲不動了。美股、美元和比特幣都跌到了11月5日選舉前的水平,壞的特朗普顯現了。

特朗普一上任,就拳打四方。他的關稅政策得罪了幾乎所有大的貿易夥伴,並招致關稅反擊,物價壓力估計很快會顯現出來。他在削減政府開支和裁撤聯邦政府員工上,作出了史無前例的大動作,直接影響到相當一批人的收入預期。儘管特朗普仍在自我吹噓自己的政績,特朗普衰退已經成為市場普遍關注的焦點話題。

亞特蘭大聯儲銀行的增長模擬模型GDPNow顯示,美國經濟在第一季度可能收縮2.4%。GDPNow模型是根據最新高頻數據即時顯示增長結果,產生出的預測數值波動較大,準確度不佳,但在方向判斷上卻很少出錯。從最新的消費信心、物價預期、零售數據、房產交易、信用卡違約來看,美國經濟的增速肯定在迅速下滑,只是不知道現在是否已經進入到衰退場景。

特朗普無視近期美股暴瀉,表現有點反常。(AP)

近來華爾街大行紛紛下調2025年美國經濟增長預測,不過暫時還沒有見到負增長的預測。市場共識是經濟增長開始低過周期平均水平,這個也會慢慢反映到就業市場和消費欲望上。但是,只要就業不出現坍塌式崩盤,經濟狀況不至於太差。

如此判斷的前提是,壞的特朗普不出現。換句話說,他不主動作死就不會死。然而,他最近的表現有點反常。面對暴跌的股市,他聲稱根本不關心股價;面對鋪天蓋地的民眾關於削減開支的抗議,他毫不妥協。只是輕描淡寫地說,短期會有一些痛苦。

他的財政部長貝森特,將目前的經濟痛苦稱之為刮骨療毒階段必須經歷的痛楚。特朗普是靠抨擊上屆政府的經濟作為而上台的,但是現在他好像不在乎民眾怎樣看自己政府的經濟作為。

筆者的解讀是,他打算趁著剛上任不久,先主動引導經濟進入輕微衰退,將責任放到拜登政府身上。現在經濟下滑,比明年中期選舉時才下滑要好。同時以此壓縮通貨膨脹,給聯儲局減息創造條件,引導國債利率下行,減少發債成本。

風險資產價格最新的走勢,看來在向這個方向敘事、演繹。S&P500在一個月內下挫了500點,預示著衰退風險的上升;兩年期國債收益率從年初以來下降了25點,折射出資金對聯儲局減息的預期變化;VIX一個月攀升了近10點,顯示市場對風險的厭惡。

那麼,應該如何評估美國的經濟形勢呢?筆者認為,經濟增長在下滑,但暫時沒有陷入衰退;物價估計有相當時間高於聯儲局的政策目標,但也不至於大漲;非農就業和工資增長逐步放緩,消費軟著陸;聯儲局今年9月重啟減息周期,主要風險在金融市場,而不是實體經濟。目前階段的增長放緩,很大程度上是特朗普政府主動催生的,既然可以主動放,就可以某一天主動回收,不至突然觸發系統性風險。

特朗普就是特朗普,他的目標就是MAGA(Make America Great Again,讓美國再次強大),就是在4年之後留下一份足以名垂青史的政治遺產。為此,對內他要顛覆奧巴馬及拜登的白左路線,清理政府內的建制勢力,以低稅率、高關稅和輕監管重塑美國經濟;對外放棄通過開放國內市場來輸出美國普世價值的思路,通過極限施壓實現貿易再平衡、軍費開支重新平衡。至於這是好特朗普,或是壞特朗普,市場根據自己的需要和不同市場環境,講出不同的故事來。

本文純屬個人觀點,不代表所在機構的官方立場和預測,亦非投資建議或勸誘。