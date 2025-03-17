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17/03/2025

鮑威爾的兩難

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　有一家叫Placer.ai的市場軟件公司，在大型連鎖商店裝置了儀器探測消費者隨身攜帶手機的訊號，以此調查零售人流和消費傾向。他們的發現是，美國消費者去Walmart、Target、Best Buy的次數在最近幾周明顯下滑。傳統統計工具密歇根大學消費信心指數，也顯示美國消費者信心今年以來連續3個月下降。快餐店的車流量也在萎縮。

 

　　美國去年的聖誕節銷情不錯，消費者花費了近1萬億美元，創下歷史新紀錄，但是今年開始，消費信心和零售銷量就節節敗退。消費市場弱化的時機，和金融市場特朗普交易被逆轉基本吻合。去年最後3個月，人們預期「好的特朗普」出現，現在則更擔心「壞的特朗普」顯現。

 

　　特朗普入主白宮後，在關稅問題上幾乎得罪了所有大的貿易夥伴，並遭到關稅報復。儘管他稱關稅是「最美麗的詞」，美國家庭明白物價上漲的風險。裁撤聯邦政府員工、大幅削減預算所導致的收縮效應，更在媒體鋪天蓋地發酵，引發了消費焦慮。

 

　　生活成本的提高，遠遠超過CPI所顯示的增幅。收入增長與物價上漲不成比例，愈來愈多美國消費者，靠信用卡和消費信貸維持著現有的生活方式，結果消費信貸違約率大幅上漲。美國公司的裁員情況並不普遍，但是大學畢業生找工作卻到了本世紀最困難的時候。各大投行紛紛下調今年的美國GDP增長預測。

 

　　美國聯儲局FOMC本星期開會，決定未來的貨幣政策。光靠現在已經顯現的經濟趨勢和月度數據，並不足以令決策者重啟降息周期，畢竟目前所見不過是從一個超級周期回歸正常的過程，何況通貨膨脹也還沒有壓縮到政策目標。更重要的是，聯儲局決定暫停利率操作，意在觀察特朗普新政究竟會給物價和就業帶來甚麼樣的衝擊，這個需要更多時間來完成。

 

 鮑威爾一方面要繼續觀察特朗普政策對物價和就業的衝擊，另一方面要回應市場的悲觀情緒。(AP)

 

　　然而，市場卻不給面子。美股今年以來跌4%，納斯達克更暴跌8%，美元指數甚至從年初109直插103。最新利率期貨市場隱含定價顯示，資金預期60%概率今年6月重啟降息，今年內減息兩次，這與一個月前的市場共識相比有很大變化。

 

　　市場上還流傳著陰謀論，認為特朗普政府有意主動催生一場溫和的衰退，理由是現在衰退好過等到明年中期選舉前才衰退。衰退可以為聯儲局減息製造空間，也減輕未來發債的成本。這些流言，鮑威爾及同事也聽得到，也有想法。筆者認為，本次聯儲局會議的看點，在於鮑威爾記者會的語境。

 

　　聯儲局的兩難是，一方面需要保持定力，繼續觀察特朗普政策對物價和就業的衝擊，另一方面需要回應市場的悲觀情緒，並開始準備消費下滑可能給整體經濟帶來的影響。後者開始改變了聯儲局具有「耐心」的底層邏輯，但是前者卻又要求繼續按兵不動。

 

　　權衡之下，最可能的政策方案是兩邊著墨——強調保持「耐心」，強調數據導向，既談論政策不確定性，又在通脹風險和增長風險之間「打太極拳」。這樣做的好處，是保持政策連續性的同時，也為修改未來政策埋下伏筆。

 

　　筆者預期，FOMC 3月會議維持利率不變，小幅下調GDP增長預測，略微上調今年CPI通脹預測，預期失業率仍處在低位。FOMC成員對未來利率走勢的預期，可能較12月點陣圖稍稍鷹派基調一點。同時在這次會議上，估計會對縮減資產負債表的進程作出詳盡討論，向市場交代結束量化緊縮(QT)的方式和時間表。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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