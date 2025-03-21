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21/03/2025

從「耐心」到「過渡」，鮑威爾出口干預

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　鮑威爾再次證明自己是「央媽」的典範，他的幾句話讓美股、美債一起上漲。

 

　　美國聯儲局FOMC 3月會議，在經濟衰退風險日漸升高、物價壓力屢壓不下的情況下召開。委員會成員在最新的經濟預測中，調低了2025年GDP增長預測，調高了通貨膨脹預測。美股、美元都已跌到去年11月總統選舉前的水平，市場情緒低落，去風險呼聲高漲。應該說，鮑威爾走進記者會的時候，手裏攥著一把爛牌。

 

　　鮑威爾承認通脹回落未及預期，經濟增速在放緩，特朗普新政導致政策性風險，然後話鋒一轉，指出也許穿過短期因素的迷霧而不作政策舉動更合適。他將目前的通脹壓力、增長壓力和政策壓力，統統歸為「過渡性」的。市場聞訊大喜，資金流回美股、美債，美元匯率穩定。

 

鮑威爾將美國目前面對的通脹壓力、增長壓力和政策壓力，全歸類為「過渡性」。(AP)

 

　　在相當程度上，筆者認同鮑威爾對經濟的判斷，美國經濟下滑大勢已成，但是增長軟著陸的機會比跌入衰退的機會更大。至於物價上漲是不是「過渡性」，還有待觀察，而「不同尋常高」的不確定性，來自特朗普政府的關稅政策以及其他國家的報復措施，對此，聯儲局需要觀察和等待，所以暫停利率動作是合適的。

 

　　筆者始終認為，本周期美國的主要風險不是來自實體經濟，而是來自金融風險。實體經濟的槓桿並不高，居民消費和企業投資不過在回歸正常水平和周期。金融市場則熱錢橫流、估值頗高、衍生產品叢生，連環爆煲的機會在上升。鮑威爾用如此溫柔的語境來描述經濟現狀，顧忌的恐怕是金融市場。

 

　　聯儲局政策上有改變的減少縮表(QT)規模，這項措施被藏在許多信息中——將每月縮減資產負債表的規模從250億美元減少到50億美元。自從2022年6月，聯儲局累計縮表超過2萬億美元，剩餘流動性基本上被抽光了，所以下個月開始QT規模大幅調低，以此維持發債成本的穩定。

 

　　FOMC會後聲明以及鮑威爾記者會後，利率期貨市場的定價顯示，資金預期今年7月聯儲局會減息1碼，10月再減1碼。鮑威爾當年用「耐心」二字，成功引到了市場預期，如今祭出「過渡」二字，繼續帶市場節奏。他的「央媽呵護」式口頭干預奏效了，只是不知特朗普還可以玩出甚麼花樣。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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