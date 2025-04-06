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06/04/2025

一個時代的終結

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　特朗普向全世界貿易宣戰，也震散了風險資產價格。他的「對等關稅」計劃超出了幾乎所有市場人士的預期，美股在兩天裏蒸發了5.4萬億美元的市值，並觸發市場可能出現連鎖反應的擔憂，美元指數一度下挫1.9%。資金逃離風險，脫股入債，2年期國債收益率急降30點，10年期跌破4%大關。歐亞股債市場表現雷同。資金擔心經濟衰退，布蘭特原油價格上周暴跌10%，倫敦銅價跌10%。原本是避險天堂貨幣的黃金也出現了獲利回吐。

 

　　資產價格的暴跌，使得資產的抵押價值下降，部分銀行開始margin call。Margin call未必每次都觸發危機，但歷史上幾次大的金融市場連鎖反應都與此有關。

 

　　特朗普政府於4月2日對所有國家徵收10%的基礎關稅，在此之上根據所謂的「關稅非關稅壁壘」，對許多交易夥伴徵收高額關稅。這是現代歷史上最大規模的關稅行動。這次行動看來有兩個目的，一是以極端施壓為手段重塑全球貿易秩序，雙邊談判的結果將決定未來的關稅體系；二是通過全面地人為地提高進口關稅，促使產業鏈重回美國。

 

　　用超高關稅、超緊時限開局，逼迫交易夥伴迅速與美國達成雙邊貿易協定，符合特朗普的談判手法。他在自己引以為傲的《談判的藝術》一書中，介紹了「談判前製造籌碼」的秘訣，這次用的正是此法。估計部分國家會很快就範，其他國家則進入討價還價的過程，而截止日不斷被延伸。如果幾個大的交易夥伴推出報復舉動，則最終結果趨向複雜。財長貝森特公開警告，他國反擊措施會觸發美國更多的關稅。

 

　　主流媒體和評論員對特朗普的瘋狂政策普遍感到困惑，批評者居多。其實必須明白，美國建國至今大約250年間，主要時間都是高關稅的，歷史上關稅甚至比個人所得稅更重要。這次加稅如果不作調整，有效稅率約為22%，其實仍然低過二次世界大戰前美國歷史上的平均關稅。二戰後美國才徹底摒棄了孤立主義，用開放本國市場來換取美式「普世價值」的推行。

 

全球布局生產和全球化貿易被逆轉，美國及其他國家的經濟都會受打擊。(Shutterstock)

 

　　特朗普推崇的麥金萊主義，恰恰是二戰前的美國主流思想。同時，特朗普的人生經歷，讓他對50、60年代的美國十分留戀，80年代的美日貿易戰也給他的思維留下深刻的烙印。麥金萊主義和美日貿易戰，成為特朗普貿易理念的兩大基石，而他的團隊建立在忠誠、MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）基礎上，在大方向上沒有扭轉乾坤的能力和意向。

 

　　然而，世界已經變了。蘋果手機整個生產過程，涉及20幾個國家的零件；一架美國生產的汽車，需要從20幾個國家進口零部件。至於在美國或近岸建設新產能，是需要一個過程的，何況許多產品對產業鏈完善程度和集群效應有很高的要求。美國的就業市場（從工程師到基礎工人）以及電力和運輸，都難適應大規模再工業化的要求。

 

　　納斯達克指數在一個星期裏跌掉了10%，S&P500則跌掉9%，市場以腳投票表達了對特朗普政府關稅政策的擔憂和不信任。技術分析顯示納斯達克、銀行股和小型股進入了熊市，這是疫情熔斷以來最大的市場恐慌，系統性風險驟然升高。

 

　　目前時點，還難以對這場關稅震盪作量化分析，一切取決於未來的雙邊談判結果，取決於談判的進展和速度。筆者估計，許多貿易談判可能需要半年甚至更長時間。如果屬實，美國的消費物價勢必上升，進一步衝擊消費信心，甚至影響到明年的中期選舉。同時，全世界的出口受到嚴重衝擊，企業投資計劃推後，全球衰退的機會大幅上升。

 

　　更重要的是，二次大戰後建立起來的貿易秩序被顛覆，全球布局生產和全球化貿易被逆轉。這不僅打擊其他國家的經濟，最終也會反噬美國經濟。過去80年貿易繁榮帶來的經濟繁榮已經成為過去，幾乎所有國家的潛在增長速度都會放緩。大陸型經濟體（如美國、中國）的增長穩定性相對好一些，但是逆全球化中沒有贏家。我們習以為常的一個時代終結了。

 

　　美國3月份非農就業數據表現強勁，新增就業22.8萬，明顯好過分析員平均預測的14萬。時薪按月漲0.3%，符合預期；失業率4.2%，之前兩個月的修正並不大，月度反彈和之前氣候造成的低基數有關。聯邦政府僱員薪水連續第二個月下滑，折射出DOGE（政府效率部）的影響，不過衝擊看來不算大。新工人找不到工作的比例創8年新高。美國企業裁員不算激烈，但請人速度明顯放慢。

 

　　就業數據再次顯示美國經濟的韌性，消費受到購買力的影響，但是多數消費者的現金流仍然健康。然而，美國經濟當下的問題是「不作不死」。特朗普關稅政策所帶來的物價壓力、供應鏈疑惑和經濟不確定性，遠遠大過就業和實體經濟。JPMorgan因關稅衝擊而將今年美國GDP增長從1.3%下調到-0.3%，並預期失業率跳升至5.3%。

 

　　從實體經濟角度看，筆者不認為聯儲局會急於減息。關稅風暴需要時間沉澱，減稅、DOGE等其他政策也未塵埃落地，按兵不動也許是貨幣當局當下最適合的立場。如果金融市場出現系統性風險，則聯儲局可能需要開啟另一段救援活動。恐慌指數VIX已經升破45，本世紀以來超過此數值的僅有兩次，一次是2008年金融海嘯，另一次是2020年疫情熔斷，兩次聯儲局都被迫緊急出手。

 

　　本周焦點是關稅、反制、談判和資金恐慌，這些對於金融市場的意義和風險遠超出任何數據。數據方面關注美國3月份CPI、密歇根大學消費信心、中國社融數據和德國工業生產。聯儲局公布3月份會議紀要。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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