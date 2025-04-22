美國總統特朗普入主白宮後，對著美元連砍三刀。第一刀是推出對等關稅，向全世界貿易宣戰，並推翻了戰後美國以開放本國市場為代價建立起來的國際秩序；第二刀是政策上朝令夕改，動搖了美國政府的信用，政策變成了菜市場討價還價的遊戲；第三刀砍在美國聯儲局主席鮑威爾身上，他揚言要炒掉鮑威爾（儘管聯儲局主席的任期是受到法律保護的），公然踐踏聯儲局的獨立性和法治精神。

特朗普上任不到100天，卻幹出了驚天動地的大事。他摧毀了美國一手建立起來的貿易秩序，玷污了美國自身的國際信用。美國通過極端施壓，也許可以在雙邊談判中獲得一些短期利益，但是傷害的卻是美國的軟實力，其中反應最強烈就是美元。

美元匯率指數，今年年初是109，如今是98。自從4月2日「解放日」後，不到3個星期，美匯指數貶值了5.6%，這在匯市是罕見的。美國的國力、法制和市場深度，令市場將美元看作避險天堂，將美債視作零風險資產，然而在最新這輪市場拋售中，美元不能避險，美債風險很高，市場以腳投票，exit America（逃離美元資產）成為共識交易。

4月2日「解放日」後，美匯指數在不足3周內貶值了逾5%。(Shutterstock)

特朗普主推的「去全球化」、「再工業化」，有其歷史原因。全球化導致產業鏈外移，美國中產階級萎縮。疫情令美國突然意識到，自己已經沒有了支持國家安全和軍事力量的工業基礎，再工業化作為國家安全的考量，凌駕於經濟因素之上。中產階級的憤怒則將極端思維、極端情緒的特朗普推上權力巔峰。

然而，極端的「去全球化」，並非一朝一夕可以達成，美國重建產業鏈的時間可能要以年為單位計算，但是所產生出的物價壓力、衰退風險卻是以月來計算，市場的反應更是以日來計算。特朗普在貿易政策上的倒行逆施，直接傷到了美元的根基，美元失去了全球化支撐的貿易之錨、信用之錨。這是美元資產近期極度動盪的根本原因。

自從「布列頓森林體系」坍塌，美元就失去了黃金作為錨定。它依靠在全球貿易中的絕對地位，維持著全球交易貨幣、儲蓄手段的尊崇地位。美元交易，在全球外匯交易中佔88%。這次「去全球化」，啟動了「去美元化」。

當然，世界上暫時還沒有一個可以取代美元的替代貨幣，所以美元的主導地位並非一時半刻可以消失。但是美元的軟實力，毫無疑問被弱化，美元的信用遭到質疑，這是本輪美元急跌的邏輯。特朗普拒絕承擔全世界貿易盟主的責任，全球貿易格局勢必由單核轉向多核。貿易迎來了一個新的時代。

上次美元遭遇信用危機，發生在1971年，當時美國總統尼克遜宣布美元與黃金脫勾，並對全球徵收10%關稅。黃金價格在之後的10年中，飆升了19倍。

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