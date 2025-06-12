  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

12/06/2025

中美貿易戰可能出現轉折點

#股市 #陶冬天下 #貿易戰 #關稅戰 #貿易談判 #中美關係 #稀土
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　中美貿易談判經歷了兩天馬拉松式討論後結束，雙方代表肯定了談判進展，但均未給出細節，稱需要等待兩國首腦的批准。美國總統特朗普在其社交媒體表示，中國會盡快恢復對稀土元素的供應，美國也跟進其在談判中所承諾的，包括放鬆中國學生留學簽證。雙方代表團在共識細節上語焉不詳，也許美國財長貝森特的一句話提供了端倪，這是「沒有書面文本的口頭框架」。首腦電話會議上提出的搭建框架要求得到了貫徹，但是在具體措施的細節上，談判卻進展緩慢。

 

　　這次談判的主要聚焦點在於圍繞稀土元素的中國出口管制，中方所表現的強硬姿態令美國吃驚。美方指摘中方在稀土出口上違背了之前的承諾，並希望通過關稅下調、放寬留學生限制等，換取中國全面放開稀土管制。中方則指摘美國在科技限制、飛機引擎禁令等方面變本加厲，提出取消稀土限制的前提是美國取消科技限制。中方在稀土問題上的態度，比過去談判中所表達的更強硬，使得美方在本輪談判的首要目標變得很複雜。筆者相信，中國最終會對稀土出口管制作出讓步，但條件是有期限的、分品種的和可溯源的。美國也私底下作出了相應的承諾，等待特朗普總統批准。

 

中美在倫敦的貿易談判結束，但雙方均未給出共識細節。(AP)

 

　　這次談判可能是中美貿易戰的一個轉折點。首先，勢頭從美國單方施壓轉向雙方勢均力敵，中國不再是被動捱打，有了分庭抗禮的底氣。其次，角力主要手段從關稅稅率轉向出口限制，稅率下降多少反而不重要了，各自希望解決「卡脖子」問題，所以負責進出口限制的商業部長加入了談判。美國在稀土元素上受到狙擊，美國及世界許多產業陷入原料困境，令其對中國的供應鏈實力和談判底牌有了更深刻的理解，這可能對未來的談判策略和進程帶來重大影響。筆者相信本次談判最終會有部分籌碼交換公布出來，未來的談判也會繼續，但是中美之間存在著戰略性分歧和結構性矛盾，恐怕不是現有框架下可以得到根本解決。

 

　　貿易戰的本質，是中美間戰略博弈的一部分，這種對峙會在很長時間內繼續，也可能蔓延到其他領域，科技、金融領域已經受到外溢影響，最終可能有更多產業被牽連。不過這輪談判所指向的方向，是雙方願意在細節上作出利益交換，以短期成果為局勢降溫，避免進一步相互傷害，避免製造市場恐慌。目前雙方處在一個脆弱平衡狀態，不過比起過去的極端施壓，筆者認為還是具有建設性的發展。2019年中美關稅戰趨向平穩後，A股、港股市場迅速回歸基本面，外資關注度亦有所上升。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

我要回應
更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#股市 #陶冬天下 #貿易戰 #關稅戰 #貿易談判 #中美關係 #稀土
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk