電動車價格戰和歷史性機遇

某電動車龍頭企業主動掀起了價格戰，引起了市場的軒然大波，並招致同行的強烈反應。過去3年該企業在國內新能源車市場的霸主地位相當穩固，市佔率穩定在32%至35%之間，但可是今年一季度遭遇幾家品牌的強力挑戰，份額下降到29%以下。從各種報道看，終端庫存水平在上升，經銷商的盈利受到侵蝕，鋪貨意願下降，此次加大補貼力度旨在提振渠道信心。筆者看來，價格戰的主要動因是保持市佔率。

對於電動車行業來講，規模生產和規模銷售至關重要。汽車行業，規模經濟特點明顯，規模意味著利潤、供應鏈影響力，甚至生死存亡。兩年前中國的本土品牌陸續掀起價格戰，行業平均售價一路下滑，用價格換市場乃是行業的一致玩法。這次該公司全面降價，推出限時「一口價」促銷活動，涉及22款智駕版車型，最高補貼達5.3萬元，引發各大廠家迅速跟進。

除非政府強力介入，低端市場的價格戰仍將持續。首先，賽道的特點使然。15萬元以下市場消費者價格高度敏感，對智能駕駛、品牌溢價接受度不高，使得高端車企難以通過技術升級來獲取溢價。其次，各路梟雄都有搶市場的強烈動機。有企業進入新車型密集投放期，有企業準備IPO而追求銷量的拉升，比亞迪則剛剛完成55億美元配售，龍頭企業仍有追求規模的強烈衝動。

用價格換市場，是內地電動車行業的一貫做法。(AP)

最後，電動車補貼政策面臨大改變。新能源車購置稅補貼明年大幅放緩，車企今年降價搶跑的意願不難理解。從各種原因看，低端市場「增量不增利」，甚至「花錢賺吆喝」，看來是今年的趨勢。對於龍頭老大而言，出手只能快不能慢，動作還必須大，一旦增速放緩，經銷商反噬與供應鏈壓力可能接踵而至。與低端市場的慘烈廝殺不同，中高端品牌正迎來量價齊升的黃金期。自主品牌衝擊豪華車市場，既有技術又有市場，看來是這幾年確定性較高的市場新格局。

筆者看好國內中高端自主品牌的崛起，雖然30萬元以上車型雖僅佔20%銷量，卻貢獻著行業50%以上利潤。這是一個超過2000億元的利潤池，本土自主品牌擁有足夠大的空間來發展。有趣的是，奔馳、寶馬大幅降價，與自主品牌在維持原價下的熱銷形成鮮明對比，背後反映的是中高端消費者對產品的全新追求，也反映過去對自主品牌「低質低價」的刻板印象，正在發生徹底改變。

隨著價格戰的演繹，自主品牌滲透、出海、電動化三大趨勢將進一步加強。自主品牌滲透率已經到達60%以上，消費者對自主品牌產品力提升的認知應該是不可逆轉的。當前電動化率達50%，消費者對電車性能（加速、靜音、經濟性）的產品力認可度正在固化。出口方面，中國汽車出口量超越日本居全球第一，歐洲市場取代美國成為出海主戰場，2025年Q1，中國車企在歐洲銷量按年增長78%，達到14.8萬輛，市場份額從去年同期的2.5%上升至近4.5%，這些數據驗證著中國汽車的全球影響力所發生的趨勢性改變。

供應鏈和車企的命運高度綁定。回顧過去幾年中國汽車供應鏈的發展，以特斯拉為代表的新能源車崛起，催生出一批公司零部件企業的迅速崛起；傳統油車產業鏈受到較大衝擊，尤其是發動機鏈條的廠家甚至面臨關停困境。中國電動車上游產業鏈的競爭力，多數十分強悍，也為整個行業未來的出口、出海提供了可靠的保障。

隨著價格戰愈演愈烈，車企之間、零部件供應商之間的分化必然加強。對單一車企高依賴度而且壁壘較低的產業鏈受損，合資外資供應鏈也隨客戶份額下降而尋找新的轉型機會，具備強壁壘、多客戶基礎的頭部廠家、供應商可以笑到最後。筆者看好產業鏈中具備技術、產品力和品牌效應的頭部企業：1）在中高端市場，受益於自主品牌電動化率提升，市場份額有望進一步鞏固；2）在低端市場，價格戰加速行業出清，推動電動車滲透率提升，而消費者對頭部電池品牌的心智認知難以逆轉，頭部企業將受益於行業總量增長。

另外值得注意的是，幾乎在同一時間各大電動車商承諾，將應付帳時間控制在90天以內。拖延應付帳帳期支付，原本是車廠維持現金流的一個重要手段，也令供應鏈上的零部件企業苦不堪言。這種近乎一致的表態，可以想象背後有政府發功，意在解決行業過度內捲，保護上游企業的資金安全和流動性。政府開始整治過度內捲，是行業走向健康發展的關鍵一步。

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