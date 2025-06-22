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22/06/2025

穩定幣生態圈迎來爆發期

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　以色列和伊朗相互攻擊，中東局勢緊張，特朗普預告的攻擊卻爽約了，WTI原油價格再漲10%。美國、英國和日本央行均決定維持政策利率水平不變，不過日本銀行公告明年放緩削減購債規模的步伐。地緣政治局勢不穩，全球多數股市上周走弱。美國聯儲局減息機會增加，美債全線上漲。日本財務省調整發債結構，日債走強。黃金白銀高位整固，美元匯率略強。

 

　　美國聯儲局公開市場委員會作出了一致的政策決定，但也展現出罕見的分歧。FOMC在其6月會議上決定，維持政策利率水平不變，符合市場的預期。聯儲局預測今年經濟增長1.4%，遠遠低過去年的增長數字和上次的預測。失業率從現在的4.2%走向年底的4.5%，通貨膨脹則由4月的2.1%上調至3.0%。

 

　　鮑威爾在記者會上表示，「在此一刻，我們處在等待了解經濟未來走向，然後再考慮調整政策立場」。「在此一刻」四字耐人尋味。會後發布的聯儲局點陣圖顯示，FOMC成員預期中位數為今年會有兩次減息，但是其中十位預期兩次減息，七位認為今年不必減息，兩位估計今年減一次。決策者對未來通脹的走勢並無共識，他們達成的共識僅是6月暫時不必降息。

 

　　FOMC會議後第二天，聯儲局理事沃勒在採訪中表示，夏季就應該減息，「政策應該基於數據」、「最快7月」。沃勒被認為是明年5月成為下一任聯儲局主席主要候選人之一，此時爆出不同於鮑威爾的聲音，可能有其他的考量。決策者分成了減息派和不減息派兩大陣營，面對政策不確定性，在未來利率路徑上意見很不一致。鮑威爾與聯儲局出現了裂痕，並公開化了。

 

　　筆者看來，美國有機會零增長或進入輕微衰退，但快速降息的必要性不強。關稅戰局勢並不明朗，因為關稅談判仍在進行。金融市場曾經出現大動盪，但是資金已經習慣了特朗普政府的政策風格。因此，接下來何時減息，甚至是否減息，更多是一個政治決定，考驗鮑威爾的威望和協調能力。筆者維持今年9月和12月各減息1碼的預測，不過同時認為減息並非必然。

 

　　美國參議院財政委員會提出了自己版本的《大而美法案》，該版本和眾議院通過的版本有諸多不同，引發了參議院內部以及與眾議院的新一輪談判。這個版本在清潔能源稅收抵免、醫保改革(Medicaid)和州與地方稅(SALT)扣除等方面，與眾議院版本存在著重大差異，必須發回眾議院重審，使得政府和眾議院原本認為已經解決的問題又重新浮現出來。

 

　　要知道，眾議院是在部分共和黨籍議員譁變情況下，以最小的票差勉強通過《大而美法案》。法案二度在眾議院闖關，需要眾議院議長約翰遜的全力周旋、財長貝森特的不懈游說和總統特朗普對本黨議員的軟硬兼施。可是貝森特被貿易談判纏身，而特朗普必須把自己聚焦在以伊衝突上，所以法案無法在政府自我設定的7月4日前獲得通過的可能性較高。

 

　　不過在國會放假之前，白宮應該可以湊到足夠的支持票，筆者預計國會可以在7月中旬前後完成相應的立法程序。如果《大而美法案》如料完成立法程序，那將是特朗普財經三板斧（減稅、加關稅、去監管）中第一個出現突破的領域。當然，這個法案最少多製造3.3萬億美元財政赤字，需要通過發債解決。選民對此的看法兩極分化，對共和黨明年的中期選舉禍兮福兮，仍有待觀察。

 

穩定幣發行商Circle上市後股價暴漲 (AP)

 

　　上周發生的最大事件，筆者認為不是以伊衝突，而是穩定幣發行商Circle上市和股價暴漲所觸發的穩定幣生態圈爆發。穩定幣作為錨定於法幣又接受政府監管的數字貨幣，得到國家主權的背書，同時又具備Web3.0的分散式記帳、去中心化金融特點。它的價格穩定，跨境支付效率高、成本低，為資產兌換、數位化交易、DeFi借貸等應用場景提供了強而有力的基礎設施支持。

 

　　穩定幣的核心價值，在於為數位化的時代提供數位化的結算與支付。傳統金融的支付系統及手段，在過去數十年沒有多少實質性進步，依靠寡頭經營模式，對消費者和企業雁過拔毛。從資金的跨境支付到證券的買賣成交，盡顯效率低下、費時費錢。Circle剝離了許多過去的業務，一心專注合規和透明的穩定幣，就是想在政府支持下率先建立未來金融的基礎生態，成為數字美元的核心載體。

 

　　Circle股價的暴漲，反映出資金對穩定幣未來應用場景的憧憬，但也有人稱之為泡沫。筆者不對個股估值作評判，但想指出穩定幣可能在未來取代信用卡、找換店，並對券商、銀行等許多業務的利潤造成衝擊。這是數字金融對傳統金融的一場顛覆與重構，方向確定，路徑和場景則可能千變萬化。歷史經驗表明，當資本市場擁抱新興技術、平台，該生態圈往往到了全面爆發期的前夜。

 

　　美國在穩定幣推進上進展很快。一方面與數位時代的發展相匹配，亞馬遜、沃爾瑪等管道也入場發幣；另一方面政府打算鞏固美元的全球霸主地位，重組債務結構。香港在穩定幣上也處在第一梯隊，既為了保持國際金融中心地位，也為地緣政治的變數作準備。歐盟和日本也紛紛有動作，但是推進速度較慢。

 

　　本周關注中東局勢、關稅談判和減稅法案的動向。數據上留意美國5月核心PCE，預計按月升2.6%；東京6月核心CPI，預測升3.4%。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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