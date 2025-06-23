伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

特朗普對伊朗動武了。除了觸怒了伊朗和向中東地區投下巨大的不確定性，他的兩大基本支柱也因此發生變化。

首先，特朗普基本上不願意在海外打仗，他反覆表示更喜歡外交解決方案，並希望離任之後因為沒有踏入戰爭而得到歷史和人民的尊重。其次，這場戰爭受到MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）基本盤的質疑。MAGA舵手之一的班農指出，絕大多數MAGA支持者不希望再見到海外戰爭，他們希望把資源投向令美國人受益的領域。他們希望美國優先，而不是以色列優先。

儘管特朗普希望得到諾貝爾和平獎，他對伊朗好像有特別的情仇，也不介意動武。在第一任期間，特朗普廢除了奧巴馬和國際社會千辛萬苦達成的核協議，將伊朗重新推回到激進狀態，更在離任前不久授權通過無人機刺殺伊朗聖城軍領袖蘇萊曼尼。特朗普第二任初期，曾經試圖改善與伊朗的關係，但隨著以色列攻擊伊朗本土，談判被軍事行動所取代。

隨著美國的軍事介入，伊朗最高領袖、政府和軍方都表現出血戰到底的意志，布蘭特原油期貨價格在過去5日跳漲7%，過去一個月升22%。市場顯然對中東局勢可能帶來的油價暴漲感到擔憂，而此直接衝擊全球經濟增長和貨幣政策。

伊朗為世界第九大原油生產國、第三大天然氣生產國，原油出口佔世界4%份額，天然氣出口佔6.5%。不過到目前為止，以色列和美國的襲擊主要集中在核設施及其關聯機構上，伊朗石油生產和運輸環節受影響不大。更重要的是，全球石油供應處於供過於求狀態。OPEC+兩次提高產量，就抵消掉伊朗320萬桶產能的40%，而沙特阿拉伯還有每天500萬桶原油的休眠產能可以動用。因此，失去伊朗的石油供應，對世界原油供需均衡的衝擊不大。

霍爾木茲海峽是油輪要道，為能源世界的主動脈。(Envato)

但是，霍爾木茲海峽對於原油供應卻是至關重要的。伊朗、伊拉克、科威特、阿聯酋和部分沙特原油都需經過霍爾木茲海峽，每天交通量超過2100萬桶，可以說霍爾木茲海峽是能源世界的主動脈，對東亞市場尤其重要。東亞是全球製造業中心，這也是市場最擔心的。

伊朗會不會封鎖霍爾木茲海峽，這種可能性絕對存在。伊朗在2011至2012年曾經嘗試過封鎖海峽，她曾連續90天進行軍事演習，並在演習中擊沉扮演美軍航母的船隻，以及曾在海面部署魚雷，但是那次封鎖的效果並不理想。更重要的是，霍爾木茲海峽較寬，在美國空軍海軍的保護下，油船仍可以貼近阿曼海域通過海峽。

筆者認為，伊朗對霍爾木茲海峽封鎖的威脅，對市場情緒有衝擊，但是實際操作難度頗大。反而如果伊朗出動無人機襲擊其他國家的產油、煉油設施，可能會帶來更大的衝擊。可是這樣做恐怕會觸怒整個伊斯蘭世界，伊朗勢受到進一步孤立。

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