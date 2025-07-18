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18/07/2025

日本政壇的動盪即將開始

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　日本上議院選舉將於7月20日舉行，自民黨主導的執政聯盟可能失去上議院多數席位，日本可能出現小政黨林立局面，而政壇或許將進入戰後罕見的動盪。

 

　　日本在戰後幾乎一直由自由民主黨主導著政壇，但是去年爆出的政治獻金醜聞令其聲譽大跌。非主流自民黨人石破茂爆冷出任自民黨領袖和首相，但仍未能扭轉選民對黑金政治、密室政治的厭惡。根據《朝日新聞》最新公布的民調，自民黨和公明黨組成的執政聯盟可能僅獲得35個上議院席位，同時失去上議院和下議院的控制。結束不久的東京都議會選舉中，自民黨僅取得127席中的22席，刷新歷史最差紀錄。

 

　　如果民調接近選舉結果，則日本政治進入戰後未見的一個政治亂局，從首相人選到政策導向，從美日貿易談判到增值稅率何去何從，一切都變得不可預測，這對日元資產是重大的利空。日本舉國關注的日美關稅談判也變得不可琢磨，石破茂在承認選舉失敗後迅速與美國達成框架性協議，也許是避免政治混亂、美國施壓、市場恐慌的最好辦法。

 

　　美國財政部長貝森特在上議院選舉前訪問日本，估計就是希望和日本首席貿易談判代表赤澤亮探討一個應急計劃，以期萬一日本出現政治權力真空，石破茂在離任前處理好貿易協議，避免關稅談判陷入長時期停頓。

 

 日本政界希望石破茂能繼續處理與美國的貿易協議 (AP)

 

　　執政聯盟想贏得維持現狀所需的50個議席，但看來達成這個目標的難度很大。一旦選舉失利，筆者認為，自民黨失去席位的數量，對未來政局演變關係重大。

 

　　如果執政聯盟贏得48至49個席位，自民黨會將敗選當勝利慶祝。自民黨內部目前瀰漫著失敗情緒，如果最終結果接近50席，執政聯盟反而鬆一口氣。要是能說服幾位獨立或反對黨議員倒戈，執政聯盟仍可能保住上議院多數。因此石破茂可能得以留任，不少自民黨高層希望避免因黨魁選舉觸發黨內危機和選民厭惡。

 

　　如果執政聯盟贏得40至47個席位，那將是一場重大失敗。石破茂自然需要辭職謝罪，自民黨與公明黨的聯盟應該可以維持不變，不過需要找到一位新的自民黨黨魁，還需要與其他反對黨協商組成執政聯盟。這個過程也許相當漫長，政治真空令貿易談判和預算審議停頓。

 

　　如果執政聯盟僅贏得40以下的席位，則是災難性的。部分自民黨員可能選擇退黨，並與反對黨議員聯合組建新政黨，日本政權穩定的基石崩塌。這種情景下，石破茂宣布離職後舉行黨魁選舉，但是黨內選舉最少也需要數周的準備時間，錯過美國設置的關稅談判截止期，日本輸美產品關稅可能被上調。

 

　　更大的麻煩是，自民黨新選出的黨魁無法自動成為下一屆首相，執政聯盟已經失去了下議院的多數席位。當然也有一種可能，儘管自民黨在下議院不佔多數席位，但仍就像去年秋天石破茂成為首相那樣，新任黨魁有可能成為首相，不過僅僅依靠現在的自民/公明黨恐怕難成其事。

 

　　接下來就是下議院選舉首相的博弈。筆者不排除反對黨領袖（如野田佳彥）成為首相，更可能的是新任自民黨領袖將在8月通過召開國會特別會議當選為首相，前提是新自民黨領袖必須拉攏到願意加入聯合政府的第三黨，以建立一個穩定的政府，這個談判過程相信需要很長時間。願意加入聯盟的第三黨很可能會要求擔任首相的職位，不排除自民黨或對此作出讓步。組建聯盟的過程將非常複雜，需就包括財政政策在內的基本政策立場展開談判。達成協議起碼需要數周時間，在此期間，新任自民黨黨魁兼首相只能作為新政府組建過程中的看守人，政策上就無能為力了。日本有可能有幾個星期陷入政治真空。

 

　　假若上下兩院的議員陸續退出自民黨，以及立憲民主黨、日本維新會等黨派的議員組成新政黨，則情況更加複雜，政局恢復正常需要更久的時間。最壞的可能是，被退黨潮癱瘓的自民黨甚至無法舉行黨魁選舉，那麼石破茂仍將擔任首相和黨魁。在野黨很可能趁機對石破茂提出不信任投票，逼迫解散下議院，並進行臨時選舉。

 

　　現在輪到美國著急了，華盛頓希望石破茂繼續擔任黨魁和首相，並在8月1日的最後期限之前與美國達成貿易協議框架。如果他同時辭去這兩個職務，日本將沒有首相，貿易談判勢必群龍無首。如果石破茂辭去黨魁職務，但保留首相職務，在法理上他可以繼續與美國談判貿易協議。筆者認為石破茂有可能選擇繼續擔任首相，以便與特朗普達成貿易協議，而自民黨則同時推進黨魁選舉進程。

 

　　無論新首相來自哪個黨派，都會希望石破茂在離任前處理好與美國的貿易協議，那麼新首相就不需要面對這個燙手山芋。由於這個奇怪的原因，也許石破茂還真的不會在選舉結束後即刻下台。貝森特於周五（18日）率領美國代表團訪問大阪世博會，他應該會以更大的誠意（乃至讓步）推進美日關稅談判。

 

　　日本即將可能面臨一場政治動盪，組建一個能夠掌控兩院的新政府並不容易。幾乎所有在野黨都要求調整增值稅，組閣談判必然艱難。最終哪些政黨加入執政聯盟，它們願意付出怎樣的財政代價，一切都是未知數。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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