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28/07/2025

特鮑爭拗是美國長遠利益之爭

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　美國總統特朗普領導的白宮，對鮑威爾為首的聯儲局發起了一輪又一輪的攻勢。最新的玩法是指摘聯儲局在建築裝修上嚴重超支，親信共和黨議員揚言要以行為不當解除鮑威爾的聯儲局主席職務。除非行為失當，聯儲局主席是不可以被罷免的，何況建築開支超預算其實是司空見慣，明眼人都知道這些非常規操作，為的是逼迫聯儲局大幅減息。

 

　　橫蠻的特朗普遇上倔強的鮑威爾，分析員和媒體可以演繹出各種敘事和分析來，不過在筆者眼中，核心問題是美元價值與信用值不值得捍衛。著名基金橋水的創始人達里奧(Ray Dalio)為此專門以「捍衛貨幣的價值」為題，撰寫了一篇文章，相信此觀點為多數投資者所接受。聯儲局的誠信和獨立性，對於美元的價值至關重要，而美元的信譽對全球金融市場至關重要。

 

　　過去300年的現代資本主義歷史中，貫穿著國家過度開支、財政赤字爆表，進而發生金融危機，民生遭到衝擊。國家政權對此的慣常做法是，大幅降低實際利率（名義利率可能上升）並實現本幣貶值。這個過程往往帶有強烈的通脹性質，經濟學家稱之為inflate the way out（通脹減債法）。此舉傷害債權者的利益和實際購買力，但對借債者十分有利。

 

　　2008年金融海嘯和2012年歐債危機中，央行更變本加厲，不僅將利率調至最低，更通過QE（量化寬鬆）大量超發貨幣，依靠幣值下貶來減輕債務負擔和利息支付壓力。危機早已過去，但是危機期間政府養成的壞習慣卻改不回來了。如今世界迫切需要結構性的改革，但是這勢必帶來陣痛、觸犯既得利益者。政治家們惟有通過財政開支來尋求經濟增長和就業穩定，於是美歐日不約而同地走上了財政赤字拉動型經濟增長。

 

特朗普指摘聯儲局裝修嚴重超支，為的是逼迫鮑威爾大幅減息。(AP)

 

　　這些年的經濟增長不錯，經濟的周期性波動也降低了，但是財政赤字卻暴增。美國36萬億美元國債帶來龐大利息支付負擔，偏偏聯儲局兩年前大幅加息，如今又不肯盡快減息，山姆大叔一年支付利息的開支逾萬億美元，相當於國防開支和聯邦教育開支之和。從美國總統角度，希望見到政策利率下調並帶動融資成本下降是合理的。

 

　　然而從聯儲局主席鮑威爾角度看，在物價前景和關稅戰前景未明朗之前，貿然減息可能帶來對形勢的誤判，並觸發新一輪通脹。尤其考慮到鮑威爾在過去幾年兩次誤判物價前景，聯儲局按兵不動也有其道理。兩人爭端的核心是角度不同，美國總統最關心的是自己4年任期內的民意，聯儲局主席則必須顧及更長遠的價格穩定和增長可持續性。

 

　　其實，美國經濟目前形勢處於可減息或不減息之間，去年FOMC啟動減息時的通脹，比現在高不少，而目前經濟下滑又十分溫和。從最近達成的貿易協議看，關稅稅率的上升幅度不像「解放日」所宣揚的那麼激進。同時房租下降應該可以抵消部分關稅衝擊，PCE通脹可控。筆者認為鮑威爾在表達完倔強之後，政策利率也會開始調向中性水平（市場一般認為中性利率大致在2.75厘至3厘區間）。

 

　　無論鮑威爾的聯儲局何時重啟減息，甚至是否重啟減息，美國利率水平大幅回落的機會甚高。明年5月接任鮑威爾的新聯儲局主席，鐵定是特朗普的忠實追隨者，之後利率下降應該進入直道。這場特鮑爭拗誰笑到最後，早已確定。

 

　　但是達里奧之問卻沒有得到滿意的答案。如果沒有人捍衛聯儲局的獨立性和美元價值，最終受傷害是美國的長遠利益，全世界也會跟著遭殃。上世紀60年代的越南戰爭導致美國財政失控，財赤暴增，貨幣濫發，美元失信，尼克遜不得不在1971年撤銷美元金本位制度，接下來是長達10年的滯脹，為美國現代歷史中的至暗時期。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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