特鮑爭拗是美國長遠利益之爭

美國總統特朗普領導的白宮，對鮑威爾為首的聯儲局發起了一輪又一輪的攻勢。最新的玩法是指摘聯儲局在建築裝修上嚴重超支，親信共和黨議員揚言要以行為不當解除鮑威爾的聯儲局主席職務。除非行為失當，聯儲局主席是不可以被罷免的，何況建築開支超預算其實是司空見慣，明眼人都知道這些非常規操作，為的是逼迫聯儲局大幅減息。

橫蠻的特朗普遇上倔強的鮑威爾，分析員和媒體可以演繹出各種敘事和分析來，不過在筆者眼中，核心問題是美元價值與信用值不值得捍衛。著名基金橋水的創始人達里奧(Ray Dalio)為此專門以「捍衛貨幣的價值」為題，撰寫了一篇文章，相信此觀點為多數投資者所接受。聯儲局的誠信和獨立性，對於美元的價值至關重要，而美元的信譽對全球金融市場至關重要。

過去300年的現代資本主義歷史中，貫穿著國家過度開支、財政赤字爆表，進而發生金融危機，民生遭到衝擊。國家政權對此的慣常做法是，大幅降低實際利率（名義利率可能上升）並實現本幣貶值。這個過程往往帶有強烈的通脹性質，經濟學家稱之為inflate the way out（通脹減債法）。此舉傷害債權者的利益和實際購買力，但對借債者十分有利。

2008年金融海嘯和2012年歐債危機中，央行更變本加厲，不僅將利率調至最低，更通過QE（量化寬鬆）大量超發貨幣，依靠幣值下貶來減輕債務負擔和利息支付壓力。危機早已過去，但是危機期間政府養成的壞習慣卻改不回來了。如今世界迫切需要結構性的改革，但是這勢必帶來陣痛、觸犯既得利益者。政治家們惟有通過財政開支來尋求經濟增長和就業穩定，於是美歐日不約而同地走上了財政赤字拉動型經濟增長。

特朗普指摘聯儲局裝修嚴重超支，為的是逼迫鮑威爾大幅減息。(AP)

這些年的經濟增長不錯，經濟的周期性波動也降低了，但是財政赤字卻暴增。美國36萬億美元國債帶來龐大利息支付負擔，偏偏聯儲局兩年前大幅加息，如今又不肯盡快減息，山姆大叔一年支付利息的開支逾萬億美元，相當於國防開支和聯邦教育開支之和。從美國總統角度，希望見到政策利率下調並帶動融資成本下降是合理的。

然而從聯儲局主席鮑威爾角度看，在物價前景和關稅戰前景未明朗之前，貿然減息可能帶來對形勢的誤判，並觸發新一輪通脹。尤其考慮到鮑威爾在過去幾年兩次誤判物價前景，聯儲局按兵不動也有其道理。兩人爭端的核心是角度不同，美國總統最關心的是自己4年任期內的民意，聯儲局主席則必須顧及更長遠的價格穩定和增長可持續性。

其實，美國經濟目前形勢處於可減息或不減息之間，去年FOMC啟動減息時的通脹，比現在高不少，而目前經濟下滑又十分溫和。從最近達成的貿易協議看，關稅稅率的上升幅度不像「解放日」所宣揚的那麼激進。同時房租下降應該可以抵消部分關稅衝擊，PCE通脹可控。筆者認為鮑威爾在表達完倔強之後，政策利率也會開始調向中性水平（市場一般認為中性利率大致在2.75厘至3厘區間）。

無論鮑威爾的聯儲局何時重啟減息，甚至是否重啟減息，美國利率水平大幅回落的機會甚高。明年5月接任鮑威爾的新聯儲局主席，鐵定是特朗普的忠實追隨者，之後利率下降應該進入直道。這場特鮑爭拗誰笑到最後，早已確定。

但是達里奧之問卻沒有得到滿意的答案。如果沒有人捍衛聯儲局的獨立性和美元價值，最終受傷害是美國的長遠利益，全世界也會跟著遭殃。上世紀60年代的越南戰爭導致美國財政失控，財赤暴增，貨幣濫發，美元失信，尼克遜不得不在1971年撤銷美元金本位制度，接下來是長達10年的滯脹，為美國現代歷史中的至暗時期。

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