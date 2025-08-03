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03/08/2025

特朗普打劫成功

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　一波三折的一周。首先，美國聯儲局主席鮑威爾倔強地宣告不減息，也不知道甚麼時候減息，債市大嘩；接著美國就業市場意外轉冷，債市聞訊上漲、股市下挫；最後，白宮與幾個交易夥伴達成框架協定，並宣布對70餘國徵收更高的關稅。美股大跌，全球股市齊跌，美國兩年期國債先漲後跌，美元匯率上漲，恐慌指數攀升。同時，油價漲、金價漲，比特幣跌。

 

　　美國7月非農就業資料很不理想，新增就業7.3萬，遠低過市場預期的16萬，同時前兩個月的數字也被下方修正了26萬，修改後的資料顯示過去3個月平均月增就業3.5萬，創下疫情後最差的3個月平均數值。時薪按月增長0.3%，與上期持平，但是勞工市場的整體需求在明顯轉弱，就業參與度也呈下降。幾小時後，特朗普解僱了勞工統計署署長。

 

　　非農產業資料經常有大幅度修改，所以7月數值有可能以後再作調整，不過就業市場在冷卻看來也是不爭的事實。經濟學家一般將就業人數低於5萬看成衰退前兆，15萬以上看作過熱。目前的就業資料展現出美國經濟迅速降溫，但尚未進入衰退。

 

　　最新的GDP資料顯示美國經濟在第二季度增長了3%，vs上季-0.5%。此數被貿易戰所扭曲，更能反映內需的民間國內銷售上升了1.2%，這是2022年以來最慢的，不過仍在健康擴張中。就業市場對佔美國經濟七成比例的私人消費至關重要。毫無疑問非農就業資料令市場吃驚，也令一天前聯儲局作出的利率決定顯得尷尬。

 

特朗普屢以極端壓力，逼迫鮑威爾就範減息。(AP)

 

　　FOMC在7月會議上宣布，維持政策利率不變，而主席鮑威爾在記者會上的講話，卻令市場感到意外。鮑威爾沒有對9月降息作出任何承諾，強調「we don't have a pre-set course on rates（我們對降息沒有預設路徑）」，市場普遍認為鮑威爾的言論偏鷹派。鮑威爾並沒有關死9月降息的大門，認為關稅戰對物價的衝擊可能是暫時性的，但仍需要驗證，價格風險仍需要得到管理，因此9月會議前幾個資料就變得十分重要。

 

　　白宮及個別共和黨議員在過去一個月，對鮑威爾的聯儲局進行了狂轟濫炸。手法上和關稅戰如出一轍，都是通過極端的措施、苛刻的條件、公開的喊話，令對手驚恐，以期達到自己的目的。裝修超預算，其實是普遍現象，特朗普拿出來說事，無非想製造出一個極端施壓的切入點，目的在於逼迫鮑威爾就範，願意在利率政策上相配合。

 

　　筆者判斷，特朗普政府的壓力無法阻止多數決策者站在鮑威爾一邊，但是最新的就業資料會對聯儲局的利率決定有衝擊。筆者預計8月底Jackson Hole年會上鮑威爾會給出暗示，9月第一次減息，之後以每季度25基點的速度減息。明年新任聯儲局主席上台後，估計減息步伐會加快，直至政策利率達到中性水平（甚至略低）。

 

　　特朗普主導的關稅戰進入了收官階段，他簽署了總統行政令，向大約70個國家或關稅地區徵收10%至50%不等的「對等關稅」。日本、歐盟和韓國均被徵收15%關稅，中國與墨西哥延長談判時限，加拿大35%，東南亞各國19%，巴西50%。

 

　　儘管部分國家關稅仍在談判中，儘管許多協定細節尚不清晰，儘管不同國家對協議解釋仍存分歧，筆者認為這是特朗普的一次巨大勝利。他徹底改變了全球貿易規則，改變了美國在制定新規則上的話語權。他的漫天開價－極端施壓－就地還價－各個擊破策略，看來為美國帶來了巨大的關稅收入，而美國並沒有因此付出對等的關稅代價（物價仍待觀察）。

 

　　這次雙邊關稅談判中，最富創意的是「買降機制」(buy down)。特朗普對日歐韓分別施以25%關稅，逼迫談判對手答應出資幫助美國重建國內工業。這三個國家被虛晃一槍25%後，開心地接受15%的關稅（遠高過之前的關稅），並分別承諾5500億、6000億和3500億美元用於美方擁有並控制的產業投資專案，同時還須對美國開放本國市場。筆者看來這是赤裸裸的訛詐，但特朗普成功了。

 

　　日本承諾的5500億美元，其實是投資的上限，用來引誘喜歡誇功的特朗普迅速批准雙邊貿易框架。其中日本政府相關聯的政策銀行(JBIC、NEXI)提供信貸擔保，幫助日本企業投資美國製造業。這些政府機構只取10%股權，令特朗普得出90%收入歸美國納稅人的假象，但事實上此類投資只佔5500億美元投資中的1%至2%。

 

　　相比日本，歐洲承諾的6000億美元更難兌現。歐盟沒有類似日本政策性銀行、政策性保險公司的存在，也就無法作出官民協同投資。歐盟有EIB，但它的任務是投資歐盟自身的關鍵行業，從來沒有投資過美國。由於歐盟的政府出資需要經過所有國家同意，這個過程不僅漫長，被授權的可能性也不高。

 

　　本次特朗普的成功勒索，可能令美國食髓知味，以後也可能利用其市場體量再來敲詐交易夥伴。更重要的是，雙邊協定取代了多邊貿易協定，戰後建立起來的貿易體系崩塌了。更有甚者，李嘉圖的相對成本理論被特朗普的叢林法則所替代，未來全球貿易依據達爾文主義的強者生存邏輯。

 

　　本周重要資料不多，關注四點：1）關稅談判的後續故事，尤其是美歐、美日談判的細節；2）自民黨總裁選舉人之博弈；3）英國央行例會，預計降息25點；4）OPEC+會議，可能宣布進一步的增產計劃。

  

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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