美國政府停擺，預計2至4周

美國聯邦政府已於10月1日凌晨關門，暫時也看不到重開的跡象。這是2013年持續16天的全面關門以來，美國政府第一次全面停擺。國會民主黨人仍堅持要求延長《平價醫療法案》健康保險計劃的保費稅收抵免(PTC)，作為維持政府運轉的條件。共和黨人則堅決拒絕將此條款納入政府撥款法案，不惜政府關門。

接下來將是共和黨與民主黨黨爭時期，分別放大事件的嚴重性，並指摘對方必須為此負責。特朗普政府將利用管理和預算辦公室(OMB)的影響力，通過限制資金的投放，向民主黨及藍州造成政治壓力。OMB已經宣布，停止向紐約市發放180億美元的基礎設施投資撥款。白宮也開始吹風，75萬聯邦僱員受到停擺衝擊，部分更可能「史無前例地」因此被裁員。

其實這次停擺，給了白宮一個良機，對政府機構作一次重整，同時可以將責任推給民主黨。OMB是決定停擺實施方式的核心機構，負責著資源調配的生殺大權。特朗普過往9個月的行事風格表明，他將借此機會最大限度地給民主黨製造痛苦，而手下OMB主任拉塞爾．沃特可以借著停擺，1）進一步縮減聯邦僱員規模；2）篩選待裁撤項目，向藍州施壓；3）重組聯邦政府的核心職能部門。

今次美國政府停擺，給了白宮一個良機縮減聯邦僱員規模。(AP)

政府停擺對經濟增長的影響，取決於預期。停擺會在幾天內，還是幾個星期內，抑或幾個月內結束？聯邦僱員及合約公司對此的預期，將決定他們的消費和採購決策。如果時間短，這不過是收入的延期發放，對經濟行為的總量衝擊不大；如果停擺超預期，不僅經濟活動的決策會改變，目前幾乎無動於衷的市場預期便可能出現變數，並折射到資產價格和經濟增長上去。

上次聯邦政府停擺，發生在2018年底和2019年初，總共擾攘了5個星期，GDP因此損失了110億美元。2019年美國GDP為21.5萬億美元，政府停擺在全年增長數字上幾乎可以忽略不計。當然，如果白宮作出較大的永久性裁員決定，影響可能略大，但不至於衝擊整體勞工市場的就業預期。

筆者估計，此次停擺可能會持續2至4個星期，最終以持續決議案(CR)形式准許對聯邦政府撥款延續至11月21日。白宮不會向民主黨議員低頭，拒絕在PTC上作出實質性讓步。政府停擺開始後，特朗普政府對財政支出的掌控力將不斷發力，行政當局有大量籌碼迫使民主黨配合重啟政府運作的主張。

特朗普的極端施壓，可能不久便令溫和派民主黨參議員感到無法招架，他們會施壓參議院民主黨領袖。經過一輪糾結，筆者預料民主黨領袖會妥協，允許議員偏離民主黨的黨團立場，參議院因此獲得超過60票門檻，通過不包括任何醫療政策調整的臨時撥款法案。民主黨參議院領袖查克．舒默挑起了這場政府停擺紛爭，最終卻可能尷尬讓步。

共和黨人（尤其是白宮內部人士）深知PTC問題亟待解決，不過堅持此事須先進行調整（即實施收入審查機制和/或確保抵免資金不得用於墮胎補貼）。筆者估計，PTC在今年年底前獲得延期的機會不小，但這又可能觸發共和黨內部的激烈爭議，甚至導致共和黨內部分裂。

白宮內部如米勒和沃特等人從根本上反對這項稅收補貼。另一些人，包括萬斯，則認同該政策的民粹主義底層邏輯，主張改而用之。共和黨議員內部也呈現類似的兩派分歧。撇開政策的內容不談，多數共和黨人承認，當他們掌控政權的時候，如果不以某種形式延長PTC，勢必在政治上失分，在明年的中期選舉時，對邊緣選區的共和黨眾議員不利。

政府停擺結束後，特朗普可能會支持一個改良版的PTC，然後PTC政策延續獲得國會通過。部分民主黨議員則為突破冗長辯論而選擇讓步，在投票時接受一個縮水版的PTC。PTC是這輪政府停擺的表面關鍵原因，根本上還是共和民主兩黨之間的黨爭，將國家運作和人民福祉拿來作人質。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。