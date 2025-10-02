  • 報價
02/10/2025

美國政府停擺，預計2至4周

#股市 #陶冬天下 #股市動向 #政府停擺 #特朗普
  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯邦政府已於10月1日凌晨關門，暫時也看不到重開的跡象。這是2013年持續16天的全面關門以來，美國政府第一次全面停擺。國會民主黨人仍堅持要求延長《平價醫療法案》健康保險計劃的保費稅收抵免(PTC)，作為維持政府運轉的條件。共和黨人則堅決拒絕將此條款納入政府撥款法案，不惜政府關門。

 

　　接下來將是共和黨與民主黨黨爭時期，分別放大事件的嚴重性，並指摘對方必須為此負責。特朗普政府將利用管理和預算辦公室(OMB)的影響力，通過限制資金的投放，向民主黨及藍州造成政治壓力。OMB已經宣布，停止向紐約市發放180億美元的基礎設施投資撥款。白宮也開始吹風，75萬聯邦僱員受到停擺衝擊，部分更可能「史無前例地」因此被裁員。

 

　　其實這次停擺，給了白宮一個良機，對政府機構作一次重整，同時可以將責任推給民主黨。OMB是決定停擺實施方式的核心機構，負責著資源調配的生殺大權。特朗普過往9個月的行事風格表明，他將借此機會最大限度地給民主黨製造痛苦，而手下OMB主任拉塞爾．沃特可以借著停擺，1）進一步縮減聯邦僱員規模；2）篩選待裁撤項目，向藍州施壓；3）重組聯邦政府的核心職能部門。

 

今次美國政府停擺，給了白宮一個良機縮減聯邦僱員規模。(AP)

 

　　政府停擺對經濟增長的影響，取決於預期。停擺會在幾天內，還是幾個星期內，抑或幾個月內結束？聯邦僱員及合約公司對此的預期，將決定他們的消費和採購決策。如果時間短，這不過是收入的延期發放，對經濟行為的總量衝擊不大；如果停擺超預期，不僅經濟活動的決策會改變，目前幾乎無動於衷的市場預期便可能出現變數，並折射到資產價格和經濟增長上去。

 

　　上次聯邦政府停擺，發生在2018年底和2019年初，總共擾攘了5個星期，GDP因此損失了110億美元。2019年美國GDP為21.5萬億美元，政府停擺在全年增長數字上幾乎可以忽略不計。當然，如果白宮作出較大的永久性裁員決定，影響可能略大，但不至於衝擊整體勞工市場的就業預期。

 

　　筆者估計，此次停擺可能會持續2至4個星期，最終以持續決議案(CR)形式准許對聯邦政府撥款延續至11月21日。白宮不會向民主黨議員低頭，拒絕在PTC上作出實質性讓步。政府停擺開始後，特朗普政府對財政支出的掌控力將不斷發力，行政當局有大量籌碼迫使民主黨配合重啟政府運作的主張。

 

　　特朗普的極端施壓，可能不久便令溫和派民主黨參議員感到無法招架，他們會施壓參議院民主黨領袖。經過一輪糾結，筆者預料民主黨領袖會妥協，允許議員偏離民主黨的黨團立場，參議院因此獲得超過60票門檻，通過不包括任何醫療政策調整的臨時撥款法案。民主黨參議院領袖查克．舒默挑起了這場政府停擺紛爭，最終卻可能尷尬讓步。

 

　　共和黨人（尤其是白宮內部人士）深知PTC問題亟待解決，不過堅持此事須先進行調整（即實施收入審查機制和/或確保抵免資金不得用於墮胎補貼）。筆者估計，PTC在今年年底前獲得延期的機會不小，但這又可能觸發共和黨內部的激烈爭議，甚至導致共和黨內部分裂。

 

　　白宮內部如米勒和沃特等人從根本上反對這項稅收補貼。另一些人，包括萬斯，則認同該政策的民粹主義底層邏輯，主張改而用之。共和黨議員內部也呈現類似的兩派分歧。撇開政策的內容不談，多數共和黨人承認，當他們掌控政權的時候，如果不以某種形式延長PTC，勢必在政治上失分，在明年的中期選舉時，對邊緣選區的共和黨眾議員不利。

 

　　政府停擺結束後，特朗普可能會支持一個改良版的PTC，然後PTC政策延續獲得國會通過。部分民主黨議員則為突破冗長辯論而選擇讓步，在投票時接受一個縮水版的PTC。PTC是這輪政府停擺的表面關鍵原因，根本上還是共和民主兩黨之間的黨爭，將國家運作和人民福祉拿來作人質。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

