日本：安倍經濟學又來了

安倍晉三已經逝去，但是安倍經濟學卻可能死而復生。

高市早苗贏了日本自民黨總裁選舉，如無意外，她將成為下一任日本首相。麻生太郎操盤、茂木敏充全力支持，加上高市本人獲得黨內基層的力挺，帶來了日本歷史上第一位女首相。前首相麻生一人，打贏了獲得岸田文雄、菅義偉和石破茂三位前首相支持的競爭對手小泉進次郎。

雖然高市順利拔得黨魁頭籌，接下來卻面臨兩大考驗：組建聯合政府和確定政策框架。對手小泉於黨內選舉期間，就準備與日本維新會組建聯合政府，實現對兩院的完全掌控，開啟穩定執政之路。高市卻未作任何準備，倉促獲勝後她將耗費大量精力，與在野各黨協商組建聯合政府。

高市曾任職安倍內閣，並被認作安倍的嫡傳弟子，但是她沒有自己的政治班底，也缺乏駕馭龐大政府機器的經驗。她在政界和高級公務員圈中人脈不足，被稱為「一匹孤狼」，所以麻生很有可能被任命為自民黨副總裁。高市政府將十分依賴麻生及其親信的支持，尤其在黨內溝通與合縱連橫上。

關於潛在的聯合執政夥伴，高市最可能接觸的是國民民主黨和日本維新黨。過往的執政夥伴公明黨曾經表達過退出的想法，不過估計還會留下。高市的談判籌碼主要在財政支出上，她本人傾向財政擴張，國民民主黨也極力鼓吹赤字財政。消費稅議題很熱，但是既然背後大佬是麻生，高市應不敢觸碰消費稅率。

高市早苗傾向財政擴張，比石破茂更看重日圓匯率。(AP)

高市上位，意味著日本央行10月加息的可能性已經基本消失。至於之後的加息路徑，取決於高市內閣與日本央行之間的溝通。相對於美國聯儲局，日本央行作為決策機構，更願意和政府保持一致。本世紀初，日本央行不顧政府反對作出加息決定，其後遭到了當時政府的強烈報復。高市的勝選，將迫使日本央行重新審視其貨幣政策正常化戰略和時間表。

高市在競選期間收斂了對貨幣政策正常化的批評，但是在去年選舉時候曾直言：「現在加息簡直愚蠢至極。」直至她改變主意，同樣缺乏強勁政治背景的央行總裁植田和男寧願等待。至於之前媒體有傳高市有意與美國重新談判關稅投資協議，筆者認為可能性不大。維持堅定穩固的日美關係，應該是高市政府外交政策的基石。

石破政府對貨幣政策沒有強烈的立場，公開的態度是「只要不搞砸，就隨央行自行決定」，高市政府對日圓匯率會看得更重。過去幾年日本的經濟復甦、股市牛氣和旅遊景氣，無不和日圓弱勢有關。儘管日本的就業和工資顯示出通脹跡象，相信高市仍希望在弱匯率中加固復甦之路。

簡單總結就是，高市政府的經濟政策基調將放在三點：1）維持財政刺激；2）放慢貨幣正常化；3）尋求日圓貶值。安倍當年的三支箭中，財政和貨幣政策大幅擴張都發生了，但是結構性改革之箭卻不了了之。高市有明確的政策擴張傾向，不過結構性改革就較少論及。

日美關係對於高市政府，是至關重要的。高市與特朗普的右翼理念有許多共通之處，個人關係上則有待破冰。筆者預料，日本將成為美國補全製造業產業鏈戰略中的重要一環。至於日本與中國的關係，則需要進一步觀察，選舉語言不可全信。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。