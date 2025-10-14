  • 報價
14/10/2025

中美博弈升級，談判鬥而不破

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

　　中國政府宣布對稀土製品及相關技術實施出口管制，此舉引起了美國總統特朗普的強烈反應，並威脅對華產品進一步徵收100%的關稅。本月以來，中美兩國還先後對對方擁有、運營或建造的船舶徵收高額港務費。預定在韓國APEC會議上的兩國首腦會談，因此出現了不確定性，地緣政治風險陡升。在一輪社交媒體狂噴之後，特朗普似乎情緒平復了一些，表明會談可以進行。

 

　　中美貿易談判破局的風險上升了，但是筆者認為目前雙方都在為APEC會面堆積籌碼，只是動作幅度大過之前。中美貿易代表先後進行了四輪談判，會談氣氛具有建設性，但是除了TikTok美國的所有權問題之外，多數議題無法最終落地。雙方代表為了維持融洽的氛圍，在細節處理上反而綁手綁腳。中美之爭是跨領域多維度的複雜體系，過去談判的策略是將議題拆細，試圖逐個解決，但是由於缺少整體上的定價，個別議題的定價和交易十分困難。

 

　　這次中方將稀土籌碼一次性推出，不排除是為了試圖尋求首腦間在更高層面上取得更大範圍的共識，為未來的談判打開空間和彈性。在未來兩個星期，中美貿易代表將舉行新的一輪工作級別的談判，他們能不能為緊張的氣氛降溫、勾畫出幾個核心議題供首腦會談時拍板，將決定首腦會談是否成功，甚至首腦會談是否舉行。兩國之間必須面對的議題甚多，而且錯綜複雜，並涉及各自的國家戰略。首腦會談不可能一次過解決所有問題，但在個別問題上各自作出一些讓步和交易，是有可能的。

 

　　中美之間存在著戰略競爭關係，而在經濟貿易領域卻又無法徹底切割。無論是美方新提出的100%關稅，還是中方推出的對所有稀土製品全面實施出口管制，對雙方乃至世界的衝擊都是巨大的，未必可以長期維持。目前兩國之間的緊張局勢在升級，但是從可見到的表態看，中美雙方都願意坐下來談。特朗普本人對中方的反制措施感到十分意外和惱怒，其第一反應也很狂暴。

 

中美之間存在著戰略競爭關係，而在經濟貿易領域卻又無法徹底切割（Shutterstock）

 

　　不過筆者認為他是高度情緒化的現實主義者，情緒化發作之後還是願意回到現實中來作交易的。為使交易得以繼續，特朗普往往願意作出有限度的戰術性退讓。市場將他的行為模式總結為TACO（Trump Always Chicken Out，特朗普永遠最先眨眼），最近的資產價格大起大落，也是這種市場認知的折射。

 

　　接下來的何立峰-貝森特的貿易談判至關重要，在對抗升級、氣氛轉差的環境下如何找到降溫、滅火的抓手，就考驗談判代表的智慧了。如果APEC首腦會談可以如期舉行，不排除達成有限度的、象徵性的成果。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

