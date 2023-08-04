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04/08/2023

【銀色債券】銀債周三截止認購，有咩認購攻略？貪新沽舊有著數！

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　　政府第8批銀色債券將於下周三（9日）截止認購，今批銀債保底息率由4厘上調到5厘，想認購的市民要把握機會啦！專家一般建議抽20至30手最為划算，除了認購數量外，仲有咩認購攻略呢？

 


貪新沽舊有著數？要留意券商或銀行有否「隱藏收費」

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，上一批銀色債券最多可獲發的手數為21手，投資者可按自己的資金需求再作決定，建議投資者是次可認購約20至30手。銀債保證息率由2021年的3.5厘上調至今年的5厘，對於應否把早前的銀債沽出來買新一批銀債，他就提醒投資者需要留意不同證券行或銀行對於沽出銀債有否「隱藏收費」等不同名目的收費事項，也要考慮到認購新銀債所涉及的費用。

 

　　他又表示，若沽出早前的ibond來買銀債也要小心，因現時大部分ibond價錢均低於100元水平，除了沽出的費用外，亦要考慮到與市價的差距，不然或會輸錢。

 

張智威 （資料圖片）

 

銀債押予證券行做100%孖展 投資者需留意「輸息差」

 

　　另外，有證券行提供優惠，客戶可將持有2026年到期的銀債作抵押，100%融資。投資者可使用銀債作為孖展作投資，按自己需要，靈活調配作投資需要。張智威認為，投資者需要留意當中所涉及的利息以及投資產品的風險兩個因素，對於前者，銀債保底息率達5厘，若投資者所使用的證券行或銀行，它們提供相關的孖展服務高於5厘息，投資者便會「輸息差」；對於後者，「買銀債本身原義為穩穩陣陣收息」，故投資者要留意用作孖展投資的產品是否高風險。

 

陳茂波：銀債低風險且提供吸引保證息率

 

　　早前金管局公布發行第8批銀色債券，每6個月派發一次與本地通脹掛勾的利息，保底息率由4厘上調到5厘。是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，不設二手市場。合資格認購人士須年滿60歲，即在1964年或之前出生，並持有香港身份證的市民都能參與認購。每名認購人士最多可獲配發100手；重複申請將不被接納。銀債認購期為本月28日起至8月9日下午2時，8月18日發行。

 

　　財政司司長陳茂波此前提到，是次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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