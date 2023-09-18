【綠色債券】綠債今起接受認購，一文看清銀行券商優惠

新一批綠色債券周一（18日）上午9時開始認購，多間銀行、券商均提供認購優惠，除豁免多項費用外，更有大抽獎，以下為銀行及券商優惠一覽：

（Tony攝）

銀行優惠：

滙豐「7免優惠」

滙豐客戶可透過網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

恒生「8免優惠」兼大抽獎

恒生銀行客戶認購綠債，可獲豁免提供8項費用，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

另外，由7月1日至9月29日，客戶經網上途徑成功認購指定產品（包括2023綠色零售債券）或完成指定服務（如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元的AppleStore禮品卡（名額共30名）。

中銀香港「認購費用全免」兼大抽獎

經中銀香港認購綠色零售債券，所有認購及持有綠色零售債券費用全免。成功認購的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品。該行鼓勵客戶透過手機或網上銀行認購，客戶如有需要亦可透過投資服務專線或親臨分行認購。

花旗「6免優惠」

花旗銀行客戶可以於各分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費以及轉出費。

大新「9免」優惠

大新銀行推出認購綠色零售債券手續費「9免」優惠，客戶經該行成功認購綠色零售債券，可獲包括認購手續費、托管費以及代收利息費等9項優惠。

工銀（亞洲）「9免優惠」

工銀（亞洲）的合資格客戶透過該行認購綠色零售債券，最多可獲豁免9項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費（以債券形式交易）、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

招商永隆「七免」優惠

招商永隆銀行推出「七免」優惠，當中包括豁免認購手續費（0.15%）、豁免債券託管費以及豁免利息代收費等。

信銀（國際）「7免」優惠

中信銀行（國際）推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

券商優惠︰

耀才「11項全免優惠」

耀才證券的新舊客戶起可優先認購，亦可享「11項全免優惠」，包括認購利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、暗盤買賣佣金全免等。

信誠證券推100%孖展優惠計劃

信誠證券推出100%孖展優惠計劃，客戶毋須入錢即可申請認購5手綠債。客戶可選擇按指定的回購價把綠債賣給信誠，而回購價計算方法將以綠債首日開市至下午3時50分的加權平均價為準。

富途「13項全免優惠」

富途客戶認購綠債，即時可享免孖展利息及免申購手續費等13項優惠。同時富途為所有客戶提供5倍槓桿，等同客戶可用1萬元免息抽5手，如持倉3年可獲利息7125元。

新開戶客戶即日起更享高達等值1200元獎賞，包括可選熱門股票、理財現金券、超市禮券等，2人同行更可每人獲得額外200元百佳超市禮券。

老虎證券「13免優惠」

客戶經老虎證券旗艦交易平台Tiger Trade認購綠色債券，可獲最多13項豁免優惠，包括本金、認購手續費、中籤費、融資利率、到期贖回費、代收利息費、存倉費、存入費、托管費、不動戶費、買入佣金、沽出佣金及交易平台費。

首2000名認購5手或以內綠債的新用戶及特選現有客戶，可享豁免本金認購優惠。於活動期間，客戶成功開立老虎證券帳戶，將可獲得價值高達1000元迎新開戶賞，及獲贈100元股票代金券的限時特別福利。

富昌證券「16項優惠」

富昌證券推出16項綠債優惠，當中包括免按金、免孖展利息、免託管費、免暗盤買賣佣金（網上交易）、免上市後買入佣金、免認購手續費等，以及免費送港股、美股、港期、美期手機版串流報價，轉倉再送高達1萬港元佣金券。

撰文：經濟通採訪組