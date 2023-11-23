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23/11/2023

【高息定存】滙豐渣打帶頭減美元定存息，3、6個月跌穿5厘

#高息定存 #港元定存 #滙豐 #渣打 #建行亞洲 #招商永隆
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　　港元定存息率持續高企，但美元定存利息卻有回落跡象，當中滙豐和渣打帶頭將定存息下調至5厘以下。

 

 

　　滙豐的尚玉理財客戶承造敍造3個月和6個月美元定存，年利率下調至4.8厘，一年期則維持最高4厘；卓越理財客戶的3個月和6個月美元定存息亦降至4.7厘；HSBC One及其他個人客戶則降至4.6厘，起存門檻均為2000美元新資金。

 

　　渣打香港將美元3個月及6個月期定存息率降至4.8厘，一年期亦降至3.85厘，起存額同樣為2000美元，須透過網上Apps辦理。

 

　　中小銀行方面，建行亞洲將6個月和一年期美元定存息下調至4.9厘，但1個月和3個月則維持分別於5.1厘和5.35厘，起存額40萬美元，並有新資金要求；低門檻方面，存款額介乎1萬至4.99萬美元的6個月和一年期定存息均降至4.6厘，沒有新資金要求。

 

　　招商永隆的6個月、9個月和一年期的美元定存利率也調降至4.3厘，起存額10萬美元，無新資金要求。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=usd&amp;sortcolumn=-1

撰文：經濟通採訪組

 

 

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