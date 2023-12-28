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28/12/2023

【高息定存】東亞降3個月定存息低至4.35厘，一年3.6厘

#港元定存 #高息定存 #東亞銀行 #信銀國際 #富邦銀行 #南商
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　　本地銀行對港元資金需求日益下降，連日來多間銀行下調港元定存年息，東亞銀行下調3個月、6個月及1年期港元定存年息分別低至4.35厘、4.1厘及3.6厘，起存額為1萬元，適用於顯卓理財／至尊理財客戶經電子網絡銀行／手機Apps辦理。

 

（資料圖片）

 

　　信銀國際亦下調3個月、6個月及1年期港元定存年息分別低至4.45厘、3.7厘及3.35厘，存額為10萬元至低於100萬元以下，適用於客戶透過分行辦理。

 

　　富邦銀行下調1個月、3個月、6個月以及1年期港元定存年息分別低至3.5厘、3.7厘、3.3厘以及3.2厘，存額為20萬元至低於50萬元以下，適用於新舊客戶以新資金辦理。

 

　　南商下調1個月、3個月、6個月及1年期港元定存年息分別低至3.8厘、4.4厘、4.3厘及4.05厘，存額為10萬元至低於100萬元以下，適用於「賞加息定期存款」，新舊客戶以新舊資金透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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