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05/03/2024

高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘

#大新銀行 #高息定存 #收息 #滙豐 #高息 #富邦
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　　市場預期美國將於今年進行減息，滙豐將3個月及6個月港元定存年息分別下調至3.6厘及3.5厘，起存額為1萬元，適用於尚玉及卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

 

高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘

（資料圖片）


　　大新銀行亦下調3個月港元定存年息至6厘，適用於稅貸客戶以新資金1萬至50萬（最高銀碼為稅貸金額的50%）透過分行辦理。另外，VIP客戶透過分行以新資金辦理，若起存額為20萬元，3個月及6個月存息分別減0.3厘及0.2厘，至4厘及3.8厘。

 

　　富邦此前上調6個月及12個月港元存息，更推出「快閃定期存款」，4個月定存有4.6厘，但今天掉頭下調3個月息0.15厘至4.4厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組



 

 

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