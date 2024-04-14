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14/04/2024

高息定存 | 一周高息合集，美國或延後減息，一年期定存邊間高？

#渣打銀行 #收息 #工銀亞洲 #富邦銀行 #高息定存
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　　美國或延後減息，原本預期是在6月首次減息，但目前市場預計7月或9月才減息，高息環境或持續，可考慮續做1年期定存，鎖定回報，邊間銀行一年期定存息稱冠？本周渣打香港一年期港元定存年息高達4.2厘，屬全城最高，其次則為富邦也有4.15厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，美國或延後減息，一年期定存邊間高？

（資料圖片）


　　在6個月港元定存中，年息最高為渣打的4.5厘，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。


　　工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，存額為1000元至10萬元。


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=135696

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=135724



表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

 

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