  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

17/04/2024

高息定存 | 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息

#高息定存 #中銀香港 #收息 #大眾 #匯立銀行 #高息 #招商永隆
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國利率前景不明，市場料減息步伐或進一步延遲，銀行對定存產品重新部署。中銀香港(02388)撤走12個月定存優惠，3個月及6個月最高息率僅為3.6厘及3.5厘。

 

高息定存 | 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息

（資料圖片）

 

　　另外，招商永隆銀行亦近乎全線減息，當中減得最多的是1萬元起存的計劃，3個月及9個月息率分別減0.4及0.45厘，至3.6厘，全線失守4厘水平，適用於一點通存款。

 

大眾3個月4.05厘，匯立6個月最高4.2厘

 

　　另一邊廂，大眾銀行輕微加存款息，50萬元起存，3個月息加至4.05厘，新舊客戶可以新舊資金辦理。

 

　　虛銀匯立銀行繼早前加9個月定存息後，最新亦上調6個月息率，重上4厘水平，最低存款額為10元，新舊客戶透過手機app可以新舊資金承做。另外，存款20萬元以上，6個月存息可享4.1厘，及50萬以上可享4.2厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多生財有道文章

你可能感興趣

#高息定存 #中銀香港 #收息 #大眾 #匯立銀行 #高息 #招商永隆

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk