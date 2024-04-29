高息定存 | 大新3個月息加至4.3厘，工銀亞洲推五一優惠

港股雖有好轉，但市場信心欠奉，定存產品是不少投資者的保本選擇。大新銀行最新3個月息定存息率加0.2厘至4.3厘，起存額10萬元，全新VIP客戶可透過分行以新資金辦理；稅貸客戶亦可享3個月6厘息定存優惠，1萬元資金即可承做。

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工銀亞洲推五一優惠

工銀亞洲3個月港元定存年息高達6厘，存款額由1000元至10萬元，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」。

另外，五一黃金周臨近，為迎合本地客戶及訪港旅客所需，工銀亞洲推出三重優惠獎賞。新客戶於推廣期內，開立3個月港元定存可享年利率達4.28厘；開立指定帳戶並符合相關獎賞要求，可獲信用卡免找數簽賬額高達2.2萬港元。

另外，持有理財金／理財e時代／綜合帳戶的客戶以合資格全新資金到分行開立98天人民幣「更出息」定期存款，可享分階段遞增的特惠年利率高達3.48%，上述優惠推廣期由2024年5月2日至5月31日。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組