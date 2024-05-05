高息定存 | 一周高息合集，低門檻都有6厘，邊間銀行咁吸引？

定期存款是最安全的的理財配置，但低門檻是否又代表低息？起存額10萬元或以下，其實都有不少選擇，大家千萬不要錯過！

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起存額10萬元，6個月定存4.2厘

當中，渣打起存額10萬元，6個月定存可享4.2厘息，適用於「優先私人理財」客戶。至於較低門檻，東亞銀行起存額1萬元以上，6個月定存可享3.95厘息，適用於顯卓理財/顯卓私人理財客戶以舊資金經電子網絡銀行或手機Apps辦理。大眾銀行門檻更低，起存額僅1000元以上，6個月定存可享3.9厘息。匯立銀行起存額更只需10元，6個月定存年利率更可享4厘息。



工銀亞洲3個月享6厘息，起存僅一千元



大新銀行起存額10萬元，3個月定存可享4.2厘息，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。東亞銀行起存額10萬元，更可享4.3厘息，適用於全新顯卓理財客戶。花旗銀行起存額5萬元，3個月定存也可享4.2厘。



建行亞洲起存額1萬元，3個月定存年利率達4.15厘。恒生銀行起存額1萬元，3個月定存達3.8厘息，適用於優越私人理財/優越理財戶口透過電話或分行辦理。平安壹賬通銀行起存額100元，3個月定存年息也達3.8厘。



另外，想資金流動性大一些短存3個月，可選擇工銀亞洲3個月定存，起存額僅1000元，可享6厘息，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，優惠期至今個月底。



調整部署，大眾銀行加存息

隨著美聯儲再度按兵不動，維持利率不變，本港銀行也調整其定存產品部署，其中大眾銀行起存額50萬元，1個月、3個月、6個月定存年利率分別上調0.2厘、0.05厘、0.1厘至3.55厘、4厘、4厘。而渣打香港也推出定存優惠，起存額100萬元，6個月定存年利率達4.05厘，適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」出糧客戶。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136072



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136134

表列各大銀行定存息率:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php





撰文：經濟通採訪組