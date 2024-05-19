  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/05/2024

高息定存 | 一周高息合集，邊間虛銀仍有4厘息？

#工銀亞洲 #高息 #虛擬銀行 #平安壹賬通銀行 #PAObank #高息定存 #天星銀行 #收息 #建行亞洲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　龍頭大行滙豐在上周逆市加存息，本周本地銀行的定存息率走勢則有不同動向，其中建行亞洲3個月息減至3.15厘，6個月息更跌至2.8厘，起存額1萬元；若以10萬元承做定存，6個月息則仍有3.2厘；以上計劃均只適用於貴賓理財客戶。

 

高息定存 | 滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘

（資料圖片）

 

　　另外，工銀亞洲亦微減定存息，綜合戶口、e時代及理財金戶口客戶以5萬元起存，3個月息減0.1厘至3.5厘，6個月息減至3.4厘；如資金較充裕，以80萬元起存，則3個月息有3.7厘，6個月息3.6厘。

 

中小銀行加息最高4厘

 

　　另一邊廂，中小銀行就接力加息，當中虛擬銀行PAObank（前稱：平安壹賬通銀行）將3個月、4個月及6個月定期年利率，由3.8厘加至4厘，最低存款額100元。

 

　　天星銀行亦將3個月、4個月及6個月定存息，由3.5厘上調至3.6厘，無新資金要求。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136344

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#工銀亞洲 #高息 #虛擬銀行 #平安壹賬通銀行 #PAObank #高息定存 #天星銀行 #收息 #建行亞洲
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk