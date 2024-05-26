高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？

股市回暖下，本地銀行繼續推出定存優惠吸納資金，當中大新銀行推出特選分行優惠，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金10萬至50萬元開立3個月港元定期存款，可享4.8厘特優年利率優惠，優惠期至今年6月29日。

（資料圖片）

工銀亞洲3個月最高6厘

工銀亞洲3個月定存息為全城最高，達6厘；適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額只需1000元。

建行亞洲推千萬起存3個月息4.25厘

建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行以100萬元開立3個月定存，當中首10萬元可享6厘特惠年利率，優惠期至5月31日。另外，該行新推出起存額1000萬元，1個月及3個月年息分別為3厘及4.25厘，6個月3.9厘，12個月3.85厘，新舊客戶可透過分行辦理。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136436

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136488

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組