  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

28/05/2024

高息定存 | 大新3個月再加至4.4厘，匯立7個月4.1厘

#匯立銀行 #定期存款 #大新銀行 #富邦銀行 #高息 #收息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　準備進入半年結，有銀行陸續突擊加息，當中大新銀行全新VIP客戶以10萬至50萬元新資金開立港元定存，3個月定存息再調升0.2厘至4.4厘；6個月存期亦調升0.2厘至4厘。

 

高息定存 | 大新3個月再加至4.4厘，匯立7個月4.1厘

（資料圖片）


　　另外，起存額100萬元，3個月、4個月及6個月均調升0.3厘，至4.3厘、4.1厘及4厘，5個月息亦達4.1厘，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

富邦各存期重返4厘


　　富邦銀行以50萬起存，2個月、3個月、6個月及一年期息均達4.05厘，短期1個月息亦有4厘，新舊客戶均可透過「Fubon+」手機app辦理。


匯立7個月4.1厘

 

　　 虛擬銀行方面，匯立銀行近日提供更新版GoSave 2.0定期存款年利率，開立7個月可享4.1厘，起存額僅10元，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。不過，6個月定存息調低0.2厘至3.7厘，而9及12個月定存息亦回落至3.7厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

 

撰文：經濟通採訪組



 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#匯立銀行 #定期存款 #大新銀行 #富邦銀行 #高息 #收息
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk