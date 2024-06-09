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09/06/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行加息搶高端客，邊間稱冠賺最多？

#收息 #華僑銀行 #滙豐 #高息定存 #花旗 #高息
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　　不少銀行調整定存產品積極吸納高端存戶，想穩陣「錢滾錢」，港元定存是投資好選擇。華僑銀行全新或晉升為「宏富理財」的客戶於分行存入100萬或以上新資金，並開立128日定期存款，除了可享4.12厘息率外，更有現金獎賞1950元，相當於額外0.55厘，即最高達4.67厘，推廣期暫到至本月29日。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行加息搶高端客，邊間稱冠賺最多？

（資料圖片）

 

滙豐3個月定存息4.3厘，花旗4.5厘

 

　　龍頭大行滙豐都推出優惠，全新卓越理財尊尚客戶以新資金敍造3個月定存，也可享年利率4.3厘，1萬元起存，需透過分行或電話理財開立，優惠將於本月30日到期。

 

　　另外，花旗加碼新客戶承造定存的利率優惠，3個月定存息調升0.2厘至最高4.5厘，須成為花旗私人客戶業務之新客戶，並開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬元港元，而Citigold新客戶最高亦可享4.4厘；起存額均為5萬元。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136790

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136743

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136715

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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