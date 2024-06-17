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17/06/2024

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4厘

#美元定存 #高息定存 #收息 #高息 #滙豐 #富邦銀行 #恒生
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　　本地銀行搶在半年結前吸納更多資金，恒生(00011)1個月美元定期息率高達5.9厘，起存額為1萬港元，適用於「優越私人理財」／「優越理財」客戶於推廣期之指定交易時段內，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行進行指定貨幣單一兌換交易（最高金額為等值200萬美元），並同時設立美元定期存款。

 

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4厘

（資料圖片）

 

　　另外，若不牽涉貨幣兌換，恒生1個月美元定期息率亦達5厘，起存額為2000美元，適用於「優越私人理財」客戶透過電話理財／分行以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款。而恒生3個月存期則加至4.6厘，起存額亦為2000美元。

 

滙豐3個月美元存息5.2厘，富邦最高5.4厘

 

　　滙豐3個月美元定期息率高達5.2厘，起存額為2000美元，適用於全新卓越理財尊尚客戶新資金定期存款優惠。

 

　　以新資金開立美元定存，富邦銀行3個月美元定期息率高達5.4厘，起存額為10萬美元，適用於「快閃定期」新資金透過手機Apps辦理。而該行1個月、6月個月及12個月存期都有5厘或以上，分別為5.3厘、5.1厘及5厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=usd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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