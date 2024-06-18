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18/06/2024

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05厘

#高息 #收息 #高息定存 #渣打 #信銀國際
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　　市場預計美聯儲局最快9月減息，銀行在半年結前吸納更多資金，當中渣打香港12個月定存息上調0.2厘至4.2厘，而3個月及6個月亦達4厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶透過分行辦理。而起存額100萬元，3個月可享4.05厘，適用於客戶以新資金存入本票或以現有資金透過分行辦理。

 

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05厘

（資料圖片）

 

信銀國際3個月息加至4.05厘

 

　　信銀國際3個月定存息調升0.15厘至4.05厘，而1個月、6個月、12個月定存息分別是3厘、4厘、3.95厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新資金及透過inMotion手機程式或網上辦理。

 

　　另外，起存額100萬元，3個月定存息調升至0.15厘至3.95厘，1個月、6個月、12個月定存息分別是2.9厘、4厘及3.95厘，適用於客戶透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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