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25/06/2024

高息定存 | 建行亞洲定存千萬3個月息高達4.3厘，工銀亞洲延長6厘優惠

#虛擬銀行 #工銀亞洲 #建行亞洲 #收息 #高息定存 #高息 #天星銀行
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　　高息環境持續，銀行為吸納新高端客戶推出港元定存優惠，當中建行亞洲新推1000萬元起存額，3個月息高達4.3厘，6個月及12個月分別達3.95厘及3.9厘，新舊客戶可透過分行辦理。

 

高息定存 | 建行亞洲定存千萬3個月息高達4.3厘，工銀亞洲延長6厘優惠

（資料圖片）

 

　　另外，建行亞洲的全新貴賓理財客戶透過分行以100萬港元開立3個月定存，當中之首10萬元可享6厘特惠年利率，其餘90萬元亦有4.25厘息，優惠期暫至6月30日。

 

工銀亞洲延長3個月6厘優惠

 

　　工銀亞洲存款額1000元至10萬元，3個月定存息獲6厘優惠期延長至10月31日，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶，以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」。

 

　　虛擬銀行天星銀行4個月定存息則調升0.1厘至3.7厘，9個月調升0.2厘至3.9厘，適用於存款額1000元至500萬元，新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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