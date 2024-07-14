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14/07/2024

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

#高息定存 #恒生銀行 #高息 #收息 #華僑銀行 #大新
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　　雖然半年結已過，銀行對資金需求放緩，但市場預期高息環境仍然持續，再有本地銀行上調定存利率，當中華僑銀行以10萬元起存，3個月定存息加0.6厘至4.2厘，6個月亦有4厘；全新或晉升為「宏富理財」客戶存入100萬元新資金承做6個月定存，除原有利息外，更可享額外1950元現金獎賞，相當於額外0.39厘，即最高4.39厘。「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理定存，亦可享80日4.25厘息。

 

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

（資料圖片）

 

　　恒生銀行(00011)最新再推出4厘年利率，只適用於特選客戶，3個月存期的新資金，只需1萬元起存就有4厘息，需在透過網上理財開立，優惠期至7月31日。

 

　　另外，大新(02356)亦微升定存利率，全新VIP客戶透過分行以10萬元或以上新資金辦理，3個月息有3.5厘，6個息則有3.1厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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