高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

雖然半年結已過，銀行對資金需求放緩，但市場預期高息環境仍然持續，再有本地銀行上調定存利率，當中華僑銀行以10萬元起存，3個月定存息加0.6厘至4.2厘，6個月亦有4厘；全新或晉升為「宏富理財」客戶存入100萬元新資金承做6個月定存，除原有利息外，更可享額外1950元現金獎賞，相當於額外0.39厘，即最高4.39厘。「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理定存，亦可享80日4.25厘息。

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恒生銀行(00011)最新再推出4厘年利率，只適用於特選客戶，3個月存期的新資金，只需1萬元起存就有4厘息，需在透過網上理財開立，優惠期至7月31日。

另外，大新(02356)亦微升定存利率，全新VIP客戶透過分行以10萬元或以上新資金辦理，3個月息有3.5厘，6個息則有3.1厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組