高息定存 | 一周高息合集，銀行加息比併，3個月定存邊間稱冠？

市場預期美國最快9月減息，本港銀行繼續調整定存部署，以高息搶存款，最新高息主要集中於短存期，例如3個月及80天、120天等特別存款期。

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集友銀行推出全新120日定存計劃，客戶透過分行或網上銀行以舊資金100萬至1000萬辦理，可享120日3.9厘息。另外，如客戶以新資金100萬至5000萬辦理，更可享4厘息。

大新銀行3個月4.2厘，華僑銀行80天4.25厘

大新銀行3個月定存可獲4.2厘，適用於全新VIP客戶在分行開立，存款額為10萬元至50萬元取。華僑銀行「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理，80日可享4.25厘息。

工銀亞洲3個月定存6厘息，只要為「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」就可獲取，存款額1000至10萬元就可獲取。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137481

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137504

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137554

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組