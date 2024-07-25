  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

25/07/2024

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95厘

#收息 #高息定存 #高息 #工銀亞洲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　市場預期高息環境將持續一段，港銀繼續調整定存產品部署，當中工銀亞洲再加定存息，「綜合戶口」及「e時代」之客戶透過網上銀行或手機Apps以新舊資金辦理，起存額5萬元，3個月息達3.9厘；一般或綜合戶口之客戶透過分行以新資金10萬或以上辦理，更可享98日3.95厘，188日3.9厘。

 

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95厘

（資料圖片）

 

　　存款80萬至300萬，3個月定存息加至3.95厘，適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps。「理財金戶口」客戶以新資金80萬或以上，於分行辦理可享98日4厘，188日3.95厘。

 

　　另外，「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話，存款300萬至1000萬，3個月定期息加至4厘；存款1000萬或以上，3個月及6個月息率分別有4厘及3.95厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#收息 #高息定存 #高息 #工銀亞洲
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk