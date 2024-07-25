高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95厘

市場預期高息環境將持續一段，港銀繼續調整定存產品部署，當中工銀亞洲再加定存息，「綜合戶口」及「e時代」之客戶透過網上銀行或手機Apps以新舊資金辦理，起存額5萬元，3個月息達3.9厘；一般或綜合戶口之客戶透過分行以新資金10萬或以上辦理，更可享98日3.95厘，188日3.9厘。

（資料圖片）

存款80萬至300萬，3個月定存息加至3.95厘，適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過網上銀行或手機Apps。「理財金戶口」客戶以新資金80萬或以上，於分行辦理可享98日4厘，188日3.95厘。

另外，「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話，存款300萬至1000萬，3個月定期息加至4厘；存款1000萬或以上，3個月及6個月息率分別有4厘及3.95厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組