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07/08/2024

高息定存 | 多間港銀下調港元定存利率，渣打6個月仍有4厘

#收息 #虛擬銀行 #恒生銀行 #天星銀行 #高息定存 #渣打 #建行亞洲 #高息
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　　外圍不穩定因素增加，環球股市呈「過山車」波動，市場對聯儲局減息預期升溫，多間本地銀行下調港元定存息。

 

高息定存 | 多間港銀下調港元定存利率，渣打6個月仍有4厘

（資料圖片）

 

　　恒生銀行下調3個月港元定期年息至3.8厘，起存額為1萬元，適用於優越私人理財/優越理財戶口透過電話或分行辦理(一個月內續期新資金優惠)，而該行亦有3個月港元定期年息高達4厘，但僅限特選客戶。

 

建行亞洲一年期減至最高3.2厘

 

　　建行亞洲12個月港元定存年息由最高3.5厘，下調至3.2厘，起存額為1000萬元，適用於新舊客戶，透過分行辦理。若存額100萬至1000萬元以下，12個月存息亦大減0.4厘至3.1厘。至於較低門檻，存額由1萬元至10萬元以下，則只有2.4厘，適用於貴賓理財客戶，以新舊資金辦理。

 

　　虛擬銀行天星銀行亦下調6個月港元定存年息至3.35厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

渣打推6個月最高4厘

 

　　不過，渣打香港逆市推港元定存優惠，6個月港元定存年息高達4厘，存額由100萬元至300萬元，適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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