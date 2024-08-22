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22/08/2024

高息定存 | 南商逆市加息6個月3.85厘，富融「長加短減」

#高息定存 #收息 #虛銀 #高息 #南商 #天星銀行 #富融 #中銀香港
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　　美聯儲局上月議息政策會議紀錄增強9月減息的希望，正當大多本地銀行陸續下調定存息率，南洋商業銀行卻逆市加息吸客吸金，將4個月和6個月定存年利率分別上調0.2厘和0.15厘，調整後兩個存期的息率看齊，最高可達3.85厘，起存額100萬元新資金，適用於特選「南商理財」客戶。至於一般客戶10萬元起存，4個月和6個月定存息最高亦有3.65厘。

 

高息定存 | 南商逆市加息6個月3.85厘，富融「長加短減」

（資料圖片）

 

　　另一邊廂，中銀香港(02388)最新將3個月和6個月的定存息下調至3.5厘和3.4厘，50萬起存。而定存額介乎1萬至50萬元，3個月和6個月年利率亦降至最高3.4厘和3.3厘。

 

　　虛銀方面，天星銀行將9個月和12個月的定存息分別減至3.3厘和3.5厘，降幅均為0.1厘，勝在門檻低，並無新客戶及新資金要求。

 

　　另外，富融則採取「長加短減」策略，最新將12個月定存息上調0.2厘至3.5厘，但同時將6個月息降0.1厘至3.5厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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