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29/08/2024

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

#高息 #大新銀行 #華僑銀行 #高息定存 #工銀亞洲 #收息
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　　美國聯儲局主席鮑威爾釋出明確減息信號，本地銀行各自調整定存息率，當中工銀亞洲存額10萬至80萬元，原先客戶可享3個月最高4.38厘息率，適用於綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」，有關優惠原先到本月底，惟已提早完結。

 

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

（資料圖片）

 

　　不過，工銀亞洲全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，仍可享3個月6厘息，起存額1000元，但上限只有10萬元。

 

　　另外，大新銀行微升3個月及6個月息至3.7厘及3.3厘，適用於VIP客戶透過分行以10萬元起的新資金辦理。

 

　　至於華僑銀行則微減定存息，「宏富理財」客戶以10萬元起新資金透過分行辦理，3個月及6個月息分別仍有3.5厘及3.6厘；一般個人客戶以新資金50萬元起透過分行辦理定存，3個月及6個息則分別減0.1厘，至3.4厘及3.55厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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