  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

11/09/2024

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

#富邦 #高息定存 #南商 #創興 #收息 #高息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　市場對美國減息預期升溫，多間本地銀行下調港元定存年息，當中，創興12個月港元定存年息降至1.85厘，存額由10萬至不多於50萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

（資料圖片）

 

　　南洋商業銀行4個月及6個月各減0.2厘至3.25厘，9個月及一年期亦減至3厘及2.85厘，起存額100萬元，適用於「賞加息定期存款」新舊客戶以現有資金透過分行辦理，至於門檻較低，以10萬元起存，4個月、6個月、9個月及一年期存息減至3.15厘、3.15厘、2.9厘及2.75厘。

 

　　不過，富邦銀行上調4個月港元定存息至高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理；大眾銀行上調1個月港元定存年息至高達3.4厘，起存額為50萬元，新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#富邦 #高息定存 #南商 #創興 #收息 #高息
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk